حاكم مقاطعة تشوبو: الهجوم على مطار بانغوكا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعد “جريمة حرب”.

في مساء يوم الأحد 24 مايو، اعترضت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية هجومًا آخر بطائرة بدون طيار على مطار بانجوكا في مدينة كيسانغاني الشمالية الشرقية، عاصمة مقاطعة تشوبو.

إن هذا الهجوم “على المنشآت المدنية التي يمر عبرها السكان من مختلف أنحاء العالم” يعد “جريمة حرب”، قال بولين ليندونجوليا، حاكم مقاطعة تشوبو، منطقة كيفو المجاورة – مركز الحرب التي تشنها جماعة إم 23 المسلحة المدعومة من رواندا من أجل الثروة المعدنية.​

وهذا ليس الهجوم الأول على هذا المطار الاستراتيجي. وفي وقت سابق، في 31 يناير/كانون الثاني و1 فبراير/شباط، اعترضت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ثماني طائرات بدون طيار قبل قصف المطار. وأعلنت حركة M23 مسؤوليتها.

اقرأ المزيد: حركة 23 مارس المدعومة من رواندا تدفع الصراع إلى أوفيرا على الرغم من اتفاق السلام الذي توصلت إليه واشنطن

وأدان الاتحاد الأفريقي هذا الهجوم “الموجه ضد البنية التحتية لمطار يقع في مركز حضري كبير ويعرض السكان المدنيين للخطر الشديد”. حذر أنه “قد يرقى إلى مستوى العمل الإرهابي”.

ومع ذلك، فإن إدانتها لم تفعل الكثير لردع رواندا وجبهة إم 23 التابعة لها، والتي أطلقت مرة أخرى، في الأول من مارس/آذار، أربع طائرات بدون طيار، جميعها كانت مفخخة. أسقطت في السماء. وسقطت إحداها بينما كانت طائرة مدنية تعلن هبوطها.

ثم، مرة أخرى، في 24 مايو/أيار، أسقطت طائرات بدون طيار تسعة صواريخ على مواقع دفاعية داخل المطار، وفقًا للسلطات الإقليمية. ومع ذلك، “بفضل قدرتنا على الاستجابة، لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو أضرار مادية كبيرة”، حسبما قال الحاكم ليندونجوليا في تصريحاته عقب زيارة للمطار يوم الاثنين 25 مايو.

وأكد: “لم نعلق الأنشطة هنا. كما رأيتم معي، بعض الطائرات تهبط والبعض الآخر يقلع. يتم التعامل مع الوضع ويظل تحت السيطرة”.

وأضاف ديدييه لومويو، نائب حاكم مقاطعة تشوبو: “يجب على الجميع حماية أمن جمهورية الكونغو الديمقراطية ككل، وخاصة أمن بيئتهم المعيشية”. “يجب أن نظل يقظين باستمرار. البلاد في حالة حرب.”

“سنقوم باستخراج بعض من الأرض النادرة”

وقد فشلت اتفاقيات وقف إطلاق النار المتعددة التي تم التوقيع عليها على مدار عام، في حين لا يزال مصدر المعادن المتنازع عليها، التي تستخرجها حركة 23 مارس ويتم تهريبها إلى رواندا، مصدرًا في سلاسل التوريد للعديد من عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك شركة أبل.

اقرأ المزيد: القضية التاريخية التي رفعتها جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد شركة Apple بشأن معادن الدم في سلسلة التوريد الخاصة بها

وفي ديسمبر/كانون الأول، فتحت جمهورية الكونغو الديمقراطية معادنها الحيوية أمام الولايات المتحدة مقابل توسط الرئيس دونالد ترامب في اتفاق سلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. وأعلن ترامب: “سنستخرج بعضًا من التربة النادرة”، في حين أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا “سوف تقضيان الكثير من الوقت في العناق وتشابك الأيدي”، واصفًا ميثاق واشنطن بأنه “معجزة”.

وبعد أيام فقط، وتحت غطاء النيران الكثيفة المزعومة من جانب الجيش الرواندي، شنت حركة إم23 هجوماً آخر في مقاطعة كيفو الجنوبية، مما أدى إلى نزوح حوالي 200 ألف شخص. وفي شهر كانون الأول/ديسمبر هذا وحده، شنت حركة 23 مارس هجمات قتل ما لا يقل عن 1500 مدني، تؤكد الحكومة.

اقرأ المزيد: في أعقاب “اتفاق السلام” الذي توصل إليه ترامب، نزح 200 ألف شخص بسبب تصاعد هجمات حركة 23 مارس على جمهورية الكونغو الديمقراطية

ما بعد الهجوم على مطار بانغوكا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعد “جريمة حرب”: حاكم مقاطعة تشوبو ظهر للمرة الأولى على موقع Peoples Dispatch.

Source link