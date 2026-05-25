لماذا يحتفل الفائزون بسباق إندي 500 بشرب الحليب بعد السباق التاريخي؟ | أخرى | رياضة

لماذا يحتفل الفائزون بسباق إندي 500 بشرب الحليب بعد السباق التاريخي؟
أليكس بالو يسقط زجاجة حليب بعد فوزه بسباق إندي 500 لعام 2025
لماذا يحتفل الفائزون بسباق إندي 500 بشرب الحليب بعد السباق التاريخي؟
- الأصل العرضي: بدأ هذا التقليد الأسطوري من قبل السائق لويس ماير بعد فوزه الثالث في سباق إندي 500 في عام 1936. بعد أن كان مرهقًا وعطشًا بعد القيادة لمسافة 500 ميل في الحر الشديد، طلب ماير زجاجة باردة من اللبن لأن والدته كانت تخبره دائمًا أنه المشروب الأكثر إنعاشًا ليوم حار.
- فرصة تسويقية: اكتشف أحد المسؤولين التنفيذيين في صناعة الألبان المحلية صورة في إحدى الصحف لماير وهو يمضغ اللبن. واعترافًا بفرصة التسويق الذهبية، تعهد بجعل الحليب عنصرًا أساسيًا في احتفالات ما بعد السباق في الأحداث المستقبلية.
- توقف مؤقت: بينما تم توزيع الحليب بشكل متقطع بعد فوز ماير عام 1936، توقفت هذه الممارسة مؤقتًا خلال الحرب العالمية الثانية عندما تم تعليق السباق نفسه. عندما استؤنف السباق، اختار رئيس سباق الدراجات النارية ويلبر شو أن يمنح المنتصرين كوبًا فضيًا من الماء البارد بدلاً من ذلك، وهي حقبة قصيرة يعرفها المشجعون بمودة باسم “الماء من ويلبر”.
- العودة الدائمة: استعادت صناعة الألبان أراضيها رسميًا في عام 1956 من خلال تقديم مكافأة نقدية كبيرة قدرها 400 دولار للفائز و50 دولارًا إضافيًا لكبير الميكانيكيين إذا شربوا الحليب. نجح هذا الحافز المالي في تعزيز هذه الطقوس. لقد كان تقليدًا متواصلًا في Brickyard منذ ذلك الحين.
- عملية ترتيب صارمة: اليوم، تجري جمعية الألبان الأمريكية في إنديانا استطلاعًا رسميًا لتفضيلات ما قبل السباق، حيث تطلب من جميع السائقين البالغ عددهم 33 سائقًا اختيار الحليب الكامل الدسم أو الخالي من الدسم بنسبة 2%. ومن المثير للاهتمام أن اللبن لم يعد خيارًا رسميًا في القائمة، في حين يظل الحليب كامل الدسم هو الخيار الأكثر شعبية بين هذا المجال.
- المقدمون المعينون: في كل عام، يتم اختيار اثنين من مزارعي الألبان المحليين في ولاية إنديانا لتنفيذ هذا التقليد في دائرة النصر. يقوم مقدم مبتدئ معين بتسليم الزجاجات لمالك الفريق الفائز ورئيس الميكانيكيين، بينما يتمتع “Milk Person” المخضرم بشرف مميز بتسليم الزجاجة المثلجة مباشرة إلى السائق الفائز.
- مخالف القواعد الحديثة: على الرغم من أن هذا التقليد يحظى باحترام كبير، إلا أنه واجه بعض الخلافات التاريخية عندما سار السائقون عكس التيار. والأكثر شهرة هو أن إيمرسون فيتيبالدي خرق البروتوكول في عام 1993 عندما شرب عصير البرتقال للترويج لبساتين الحمضيات الخاصة به. وأدى ذلك إلى صيحات استهجان غاضبة من الجمهور ورد فعل عنيف من التقليديين.
- البطل الحاكم: في سباق إنديانابوليس 500 لعام 2025، احتل النجم الإسباني أليكس بالو الحلبة البيضاوية التاريخية واحتفل بانتصاره التاريخي بزجاجة الألبان التقليدية. أثناء قيادته لفريق Chip Ganassi Racing، سيطر بالو على الملعب ليؤمن ظهوره الأول على كأس Borg-Warner قبل أن يشارك بسعادة في السباق الأيقوني بعد السباق.
- سباق 2026: بينما تستعد الشبكة لسباق 2026، يدخل صاحب المركز الأول أليكس بالو باعتباره المرشح الأوفر حظًا لتكرار فوزه وشرب الحليب للعام الثاني على التوالي. ومع ذلك، فهو يواجه منافسة شديدة من المتنافسين الرئيسيين مثل باتو أوارد، وديفيد مالوكاس، وألكسندر روسي، والفائز مرتين جوزيف نيوجاردن. ومن المقرر أن يبدأ سباق الأحد في الساعة 5.30 مساءً بتوقيت جرينتش.
رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.