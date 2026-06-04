يمن مونيتور/عدن/خاص

شهدت مدينة عدن، العاصمة اليمنية، الخميس، وقفة نسوية حاشدة تنديداً بتدهور الخدمات، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء.

وأخيرًا كتبت مشاركات في وقفة شعارات نصية عن توم نيغرين، الانقطاعات للتيار الكهربائي واتفاقم الاقتصادية التي أثقلت كاهل الأسرة، مطالبات حتى نهاية السكان مع عدم توافق الصيف.

وجاءت الوقفة بدعوة من دائرة المرأة بالمجلس الانتقالي الجنوبي ثاني حله، في ظل اتفاق أزمة الكهرباء، وتزايد ساعات الانطفاء مع ارتفاع درجة الحرارة.

وبالتزامن مع تزامنت السلطة المحلية في عدن، كانت الحكومة مسؤولة بشكل كامل عن الأزمة الجزئية، بسبب ما تعمدت إليه بـ “عدم تنظيم توفير محطات الوقود التوليد، وتأخر صرف المستخلصات المالية، والبطء بحرص”.

الاشتراكات خلال شبكة ترأسها المحافظات عبد الرحمن شيخ، الحكومة بالاضطلاع بمسؤولياتها وخبراتها جذرياً، أو منح السلطة المحلية الصلاحيات الكاملة والدخل الرئيسي اللازمة للابتكار الملف وتلبية احتياجات الضمان.

وأرجعت السلطة سبب أزمة الكهرباء إلى بطء إجراءات البنك المركزي والوزارة المالية، بالإضافة إلى قرارات قواطر النفط الخام نقل المحافظات في المناطق المجاورة قبل وصولها إلى محطات عدن، تؤكد أن السلطة المحلية ملتزمة بتوريد الإيرادات وكسب مؤسسة المعرفة.

200 ميجاوات خلال شهر، وتشكيل لجنة تطبيقية لتعلم مهارات الطاقة والقرارات اللازمة لحلها، وتمتلك ملف مديونية حكومية غير ملتزمة بتسديد نتاجات مؤسسة الكهرباء.