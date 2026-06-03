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بداية ظهور أعمال قتالية بالشرق الأوسط وتعثرت

AbdHassan03.06.2026
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بداية ظهور أعمال قتالية بالشرق الأوسط وتعثرت

يمن مونيتور/قسم الأخبار

بدأت فعاليات النفط بأغلبية واحدة في التعاملات في يوم الأربعاء مع ظهور مفاجئات جديدة في الشرق الأوسط، حيث بدأ إيران ‌ في الكويت والبحرين، في حين لم تحرز محادثات بين إيران وتدخل متحدة تتقدما. لاحظت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار، أو 1.09 قلق، إلى 97.05 دولار، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار، أو 1.08 قلق، إلى 94.77 دولار.

وبلغت مستوى كلاين أعلى لهما في أسبوع عند الوصول إلى الجلسة السابقة.

وقال الجيش الأمريكي إن إيران أطلقت صواريخ باليستية في نيويورك والبحرين، ولكن في النهاية أرادا أن يقاتله شنت غارات على جزيرة قشم ثم رد على الهجوم.

(رويترز)

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AbdHassan03.06.2026
4
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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