تم إصدار التحديث الصحي لـ Gerwyn Price بعد الانسحاب من الحدث في اللحظة الأخيرة | أخرى | رياضة

تم إصدار التحديث الصحي لـ Gerwyn Price بعد الانسحاب من الحدث في اللحظة الأخيرة

شارك Gerwyn Price تحديثًا صحيًا مشجعًا، بعد أقل من 24 ساعة من الانسحاب من بطولة المملكة المتحدة المفتوحة للبلياردو. واتخذ برايس (41 عاما) خطوة غير متوقعة بالانسحاب من منافسات البلياردو يوم الثلاثاء، قبل لحظات فقط من مباراته المقررة ضد كوستيانتين إيفانوف.

على الرغم من عدم تقديم أي تفسير لانسحاب برايس، إلا أنه كان يعاني من مشكلة صحية لبعض الوقت ويستعد الآن لمواجهة لوك ليتلر في تصفيات الدوري الإنجليزي الممتاز للسهام يوم الخميس. الآن، قبل مواجهته في نصف النهائي مع بطل العالم ليتلر في O2 Arena بلندن، قدم برايس تحديثًا صحيًا جديدًا وكشف أنه حصل على بعض النتائج “الرائعة” من الاختبارات الطبية الأخيرة.

وقال في قصة على موقع إنستغرام: “بعض الأخبار الرائعة اليوم”. “لقد عادت النتائج وكلها جيدة.. لا توجد إجابات على الأعراض ولكن النتائج التي حصلت عليها كانت جيدة [three smiley face emojis and three flexed bicep emojis]”.

في وقت سابق من هذا الشهر، أدلى برايس باعتراف صريح بشأن معاناته الصحية بعد الخسارة الساحقة 6-2 أمام زميله الويلزي جوني كلايتون في الليلة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز في ليدز.

وقال برايس: “تركيزي منصب هنا، على الجانب الصحي فقط، فأنا لست في وضع جيد في الوقت الحالي. لكنني أكافح وأبحث عن بعض النتائج”.

“آمل أن يأتوا في الأسبوعين المقبلين وأن يريحوني. وبعد ذلك سأتمكن من الاستمتاع بلعبة رمي السهام مرة أخرى. أوقات محبطة.

“حان الوقت للاعتماد على سيدة الحظ ومعرفة ما سيحدث خلال الأسبوعين المقبلين. آمل أن أخوض التصفيات، لكنني بحاجة إلى الكثير من الحظ لأمضي في طريقي. آمل أن أراك في O2. ليس من الجيد اللعب مرة واحدة في الأسبوع وآمل أن أحصل على النتائج التي أريدها في غضون ثلاثة أسابيع.

“كان هذا العام رائعًا في الدوري الإنجليزي الممتاز وكانت بداية رائعة للموسم. لقد ساعدني الجمهور في الكثير من المباريات ولكن في بعض الأحيان تحدث أشياء لا يمكنك السيطرة عليها.”

منذ تلك التعليقات، قام برايس بعودة مثيرة للإعجاب ليعزز مكانه في التصفيات.

لقد شق طريقه إلى النهائي في برمنغهام يوم 14 مايو، قبل أن يحصل على نقطتين أخريين في شيفيلد في آخر مباراة له.

ونتيجة لذلك، أنهى برايس موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الرابع خلال 16 أسبوعًا، وسيتنافس الآن وجهاً لوجه مع متصدر الدوري ليتلر للحصول على مكان مرغوب فيه في النهائي في O2 يوم الخميس.

وفي مباراة نصف النهائي الأخرى، يواجه كلايتون، الذي حصل على المركز الثاني خلال الموسم العادي، أفضل لاعب في حلبة رمي السهام وهو لوك همفريز، مع مكان في مواجهة برايس أو ليتلر.

