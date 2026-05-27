يقول كيست بتلر، رئيس GCHQ، إن المملكة المتحدة لديها “نافذة ضيقة” للبقاء في صدارة التهديدات التقنية

ليس لدى المملكة المتحدة وحلفائها سوى “نافذة ضيقة” للبقاء في مواجهة التهديدات التكنولوجية من روسيا والصين، حسبما حذر رئيس وكالة التجسس البريطانية GCHQ اليوم.

ستقول مديرة GCHQ آن كيست بتلر إن المملكة المتحدة بحاجة إلى تعزيز الأمن السيبراني وجعله “أكثر إلحاحًا بعشر مرات” في مواجهة “السلوك الوقح على نحو متزايد” من الخصوم.

يواجه العالم “عصرًا جديدًا من عدم اليقين الجذري، والجغرافيا السياسية المتنازع عليها والتكنولوجيا المتغيرة بسرعة”، كما سيقول المدير في محاضرة في بليتشلي بارك، مقر المنظمة التي أصبحت في وقت الحرب مقر الاتصالات الحكومية البريطانية.

روسيا تزيد من تهديداتها “تقوم روسيا بتوسيع نشاطها الهجين اليومي ضد المملكة المتحدة وأوروبا” ، هذا ما سيقوله كيست بتلر للخبراء والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين. “[The country is] تستهدف بلا هوادة البنية التحتية الحيوية والعمليات الديمقراطية وسلاسل التوريد والثقة العامة. وكانت مجموعات مرتبطة بروسيا مسؤولة عن سلسلة من الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية للطاقة في بولندا العام الماضي، والتي استهدفت محطتين رئيسيتين لتوليد الطاقة ونظام إدارة الطاقة للطاقة المتجددة. سيقول المدير إن GCHQ وحلفائها بحاجة إلى درء الهجمات السيبرانية، و”مواجهة محاولات التخريب والتخصيص المتهورة”، ومحاولات روسيا لتهريب التكنولوجيا الغربية، بينما تواصل المملكة المتحدة دعمها لأوكرانيا. ومن المتوقع أن تقول: “بوتين يتراجع في ساحة المعركة”. تعترف رئيسة المخابرات بأن وتيرة التغير التكنولوجي هي الأعلى على الإطلاق طوال حياتها المهنية التي استمرت 30 عامًا في مجال الأمن القومي، وتقول إن المملكة المتحدة وحلفائها ليس لديهم سوى نافذة ضيقة للبقاء في المقدمة. وستقول: “أصبحت الصين الآن قوة عظمى في مجال العلوم والتكنولوجيا – تتمتع بقدرات متطورة عبر وكالاتها الاستخباراتية والسيبرانية والعسكرية”. إن التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يعني أن “الأرض تحت أقدامنا تتغير”.

الحاجة إلى تسريع الأمن السيبراني وفي محاضرة سنوية افتتاحية، سيجادل كيست بأن كل شخص في البلاد “من غرف مجلس الإدارة إلى غرف المعيشة” لديه دور يلعبه في الأمن القومي. وقالت: “في الداخل، يعني ذلك اتخاذ إجراءات مهمة الآن لتبديل كلمات المرور لمفاتيح المرور؛ وبالنسبة للمجتمع الأوسع، يعني ذلك ربط الأمن بالتقنيات الجديدة، وحماية سلاسل التوريد وجعل الأمن السيبراني أكثر إلحاحًا بعشر مرات”. كانت الدول القومية – مثل الصين أو روسيا – مسؤولة عن غالبية هجمات الأمن السيبراني “المهمة على المستوى الوطني” ضد المملكة المتحدة، حسبما كشف المركز الوطني للأمن السيبراني، وهو جزء من GCHQ، في أبريل. وقال ريتشارد هورن، الرئيس التنفيذي للوكالة، إن وكالات الاستخبارات والجيش الصينية كانت قادرة على تحقيق “مستوى مذهل من التطور” في العمليات السيبرانية الهجومية. استهدفت مجموعة القرصنة الصينية فولت تايفون العديد من مشغلي البنية التحتية الوطنية الحيوية (CNI) في آسيا وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث أنها تتأهب لهجمات سيبرانية مستقبلية.