قاد فيلق القدس وبدأ يعلن عن “حزام أمني جديد لمحور المقاومة” المتعدد من هرمز إلى البحر الأحمر

يمن مونيتور/ طهران/ خاص:

أعلن قائد فيلق القدس للحرس الثوري الثوري، الجنرال إسماعيل قاآني، عن تشكيل ما وصفه بـ “الحزام المقاوم الجديد” لمحور يمتد من ضيق هرمز إلى ضيق المندب. مشيداً بحلفائهم الحوثيين في اليمن.

وقال الجنرال قاآني، في منشور له على شبكات التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، إن المنطقة المتخصصة المتخصصة من الخليج ومضيق هرمز الوصول إلى البحر الأحمر والمضيق باب المندب، باتت أكثر تعقيدًا الجديد المعروف باسم بـ “جبهة المقاومة”.

وجاءت هذه التصريحات في ما بعد الضربات القضائية العسكرية التي ستشهدها طهران واللوثيين ضد إسرائيل عقب تصعيد الاحتلال اليهودي في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث تستمر عملياته ضد حزب الله الحليف لما فيه للوثيقيين وإيران.

أطلق بنيامين الحوثيون هجمات باليستي على الإسرائيليين، وفرضوا حظراً على إسرائيل في البحر الأحمر، وأمر جيش الاحتلال باليستي واحداً.

وأثنى القائد العسكري بشكل مباشر على هجمات الحوثيين واصفاً إياها بـ “التحرك المقتدر وفي الوقت المناسب”، واعتبرها مؤشراً جلياً على “ذكاء جبهة”. كما لمّح قاآني إلى إمكانية أتساع الصراع ودخول أطراف أخرى في المواجهة البحرية إذا ما قررت الأمر ذلك.

اتفق مع خطابه واتسابي، وأشار قائد فيلق القدس إلى أن ما وصفها بـ “الأعمال” الأمريكية وإسرائيل في المنطقة لن يمارس دون العقاب، ويؤدي إلى رد مهم من “جبهة المقاومة الموحدة”. وزاد بالقول مخاطباً الدولتين: “إن المقاتلين بلا حدود يراقبونكم، وإذا لم يتضمنم اعتداءاتكم، فسيطبقون على خناقكم”.

وكان علي ولايتي المدير المرشد الأعلى في إيران الموظف الدولي قال قبل ساعات من الرد وهجمات الحوثيين إن المقاومة تمتلك القدرة على إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب، وضعوا الألمانين/الأمريكيين أمام خيار مهم بين “وقف العدوان أو مواجهة التحكم المنسق في كل ممرين وأين خيمين”. وقال “إن القانون العام لباب ضيق المندب لا ينبغي أن يقود الفنانين إلى الحسابات البسيطة”.