تحديث صحي للسير كريس هوي بينما يحارب البطل الأولمبي مرض السرطان | أخرى | رياضة

أصدر كريس هوي تحديثًا صحيًا إيجابيًا وهو يحارب السرطان

قدم السير كريس هوي، الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية ست مرات، تحديثًا عن حالته، حيث أصر رمز ركوب الدراجات على أنه “في حالة جيدة” بينما يتطلع إلى ركوب الدراجة الخيرية. وكشف في عام 2024 أن سرطان البروستاتا الذي يعاني منه قد انتشر إلى عظامه، وتوقع الأطباء أن يعيش ما بين عامين وأربعة أعوام. ومع ذلك، رفض الاسكتلندي السماح لمرضه بأن يمنعه من متابعة الأشياء التي يحبها.

أحد أعظم الرياضيين الأولمبيين في بريطانيا على الإطلاق، وجد هوي نفسه يكافح من أجل منع أفكار العيش مع المرحلة الرابعة من السرطان من السيطرة على صباحه. وهو الآن عازم على إثبات أنه لا يزال هناك الكثير الذي يمكنه تحقيقه هو وآخرون يواجهون ظروفا مماثلة. وقد أعرب السير كريس، الذي حصل على 37 ميدالية خلال مسيرته المتميزة كراكب دراجات، في وقت سابق عن اعتقاده بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون له دور فعال في تطوير علاجات جديدة. ولكن في الوقت الحالي، يركز اهتمامه بقوة على ما ينتظرنا على الفور.

وقال هوي لرابطة الصحافة: “أنا بخير، شكرًا”. “إن Tour de 4 هو محور التركيز الرئيسي بالنسبة لي في الأشهر القليلة المقبلة.”

ومن المقرر أن تقام رحلة الدراجة الخيرية، التي تجمع الأموال للمصابين بالسرطان، في غلاسكو في سبتمبر.

لقد حققت أكثر من 3.1 مليون جنيه إسترليني في عامها الافتتاحي في عام 2025، حيث دعمت خمس جمعيات خيرية رائدة في مجال السرطان في المملكة المتحدة بينما تحدى أيضًا التصورات المحيطة بأولئك الذين يعيشون مع المرحلة الرابعة من السرطان.

وأضاف: “إنها تحاول أن تثبت، بدلاً من مجرد الحديث عن ذلك، أن كل هؤلاء الأشخاص الذين هم في وضع مماثل لي – الذين يعيشون مع المرحلة الرابعة من السرطان – أن هناك الكثير من الحياة المتبقية فينا، ونحن مصممون على تحقيق أقصى استفادة منها، وألا يكون السرطان هو الذي يحدد هويتك”.

ناقش السير كريس سابقًا كيف برز سباق Tour de 4 كقوة محفزة قوية بعد تشخيص حالته النهائية.

وقال السير كريس: “ليس من الضروري أن تكون في المرحلة الرابعة من تشخيص السرطان حتى تمر بلحظات صعبة”. “أعتقد أنه بالنسبة لي ولعائلتي، فإن الشيء الذي حاولنا القيام به هو عدم النظر بعيدًا جدًا إلى الأمام، ولا يزال لدينا خطط للمستقبل ولا يزال لدينا أهداف وغايات وأشياء نتطلع إليها.”

كشف السير كريس أنه يعتز الآن بمتع الحياة البسيطة، على الرغم من وضع أهداف طموحة لنفسه. وقد ساعده هذا النهج في الحفاظ على وجهة نظره.

يستعد الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية ست مرات للقيام برحلة خيرية بالدراجة

وقال الأولمبي: “لا تنس الاستمتاع باللحظة ولا تنس تقدير الحاضر، لأنه يمر بك بسهولة شديدة”.

“أنت دائمًا تتطلع إلى الشيء التالي وتركز على ما هو التالي، ويمكن أن تفوت الأشياء الجميلة من حولك – وهي ليست بالضرورة الأشياء الكبيرة.”

وتابع: “لدينا أهداف كبيرة وأحداث كبيرة نتطلع إليها بالطبع، لكنني أعتقد أيضًا أن تقدير الأشياء الصغيرة التي تساعدك على البقاء ثابتًا وتحقيق أقصى استفادة من اللحظة الحالية”.

بعد تحويل تركيزه مرة أخرى إلى Tour de 4، كشف السير كريس أن تذاكر الجولتين الرئيسيتين في حدث سبتمبر قد بيعت بالفعل، على الرغم من أن الأماكن لا تزال متاحة على الدراجات الثابتة في مركز المسار وكذلك في الحلقة العائلية – وهي حلبة بطول كيلومتر واحد داخل مجمع مضمار السباق.

وشجع المؤيدين على المشاركة من خلال التبرع.

وقال السير كريس: “سيكون تحديًا كبيرًا حقًا محاولة التغلب على هدف 3.1 مليون جنيه إسترليني الذي حققناه في العام الماضي”.