لوك ليتلر ينهار بالبكاء مع توقف المقابلة بعد فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز | أخرى | رياضة

كان لوك ليتلر لا يطاق بعد فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز

لم يتمكن لوك ليتلر من حبس دموعه خلال مقابلة عاطفية مع قناة سكاي سبورتس بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية. كان على فريق Nuke أن يحفر عميقًا للغاية ليحصل على التاج، حيث ذهبت مباراة نصف النهائي ضد جيروين برايس والمباراة النهائية ضد لوك همفريز إلى مباراة الذهاب الحاسمة.

تفاخر ليتلر بمتوسط ​​111 مثيرًا خلال المباراة النهائية ضد همفريز وحافظ على أعصابه ليفوز خلال المباراة النهائية الثالثة له على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، عندما تم وضع ليتلر أمام الميكروفون، لم يتمكن من الإمساك به معًا، حيث انفجر المراهق في البكاء بعد لحظات فقط من مقابلته مع قناة سكاي سبورتس.

قبل أن تنهمر الدموع، تمكن ليتلر من القول: “لقد كانت الأسابيع الأربعة الأولى متقلبة، في ذيل الترتيب، ولكن بعد ذلك في الليلة الخامسة فزت بأول ليلة لي. كان علي أن أستعيد عافيتي، في بعض الأوقات الصعبة. أعتقد أنني حصلت على متوسط ​​79 في برايتون أو شيء من هذا القبيل وكان الأمر صعبًا. لكنني هنا مع الكأس”.

وسرعان ما تبعتها الدموع، وتدخل همفريز لإجراء المقابلة في هذه الأثناء. بحلول الوقت الذي تكيف فيه ليتلر، عاد السلاح النووي. ومع ذلك، كانت المشاعر لا تزال حاضرة، مع اعتراف ليتلر بأنه فكر في حزمها.

وأضاف المصنف الأول عالميًا: “بعد برايتون والحادث الذي وقع في مانشستر، جلست في المنزل لأتحدث إلى فيث [his partner] “لا أريد أن أفعل ذلك بعد الآن، فقط الحشد كل أسبوع”. فقلت لها: “أنا في وضع سيء”.

وعلق همفريز قائلا: “إنه أمر عاطفي، لقد رأيت ذلك من لوك هناك. أنت تلعب في نهائيات كبيرة وهذا يظهر مدى أهمية ذلك بالنسبة لنا كلاعبين”.

“أنت في الطريق لمدة 16 أو 17 أسبوعًا ولا تتاح لي الفرصة لأخذ عائلتي معي. تريد أن تكون هذه الكأس بين يديك. لقد كانت مباراة نهائية رائعة، واحدة من أفضل المباريات التي شهدها الدوري الإنجليزي الممتاز. أنا فخور لأنني جعلتها مباراة صعبة”.

اعترف لوك ليتلر برغبته في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز

لقد كان عذابًا للبطل الحالي لوك همفريز في O2

لم يكن هناك ما يفصل بين اللاعبين في وقت مبكر حيث كانا يتبادلان ساقيهما في مواجهة الرمية، في انتظار أن ينكسر الآخر تحت الضغط. حصل همفريز في النهاية على ثبات رائع من خلال خروج 134 قبل إكمال استراحة أخرى للتقدم 5-3 وإجبار ليتلر على التراجع.

واصل Cool Hand التألق بإنهاء 121 على نقطة الهدف ليختتم ساقه الثالثة في الارتداد، ويضع نفسه في السيطرة الكاملة على المباراة. من هناك ، رد ليتلر باثنين من 11 رماة ليسحب نفسه داخل ساق واحدة من منافسه ، لكنه أضاع فرصة تحقيق المستوى عندما كسر همفريز مرة أخرى.

تمكن Nuke في النهاية من الوصول إلى شروط المستوى عند 7-7 قبل أن يتبادل اللاعبان الساقين التاليتين، مع القليل جدًا بينهما. أهدر ليتلر بعد ذلك فرصتين للمضي قدمًا حيث احتفظ همفريز بـ D4 ليتقدم في المقدمة مرة أخرى. لكن تقدمه لم يدم طويلاً حيث نجح بطل العالم في تثبيت D20 للرد في أول فرصة.

لقد كان على بعد هدفين من تسعة أرباع في مباراة الإياب التاسعة عشرة، وفقد T17، لكنه لا يزال قادرًا على تحطيمها والتحرك على مسافة ساق واحدة من النصر ولقب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد تركت همفريز بحاجة إلى كسر الرمية لإجبارهم على اتخاذ قرار فاصل في مباراة الذهاب ، وقد نجح في تحقيق ذلك على النحو الواجب ، حيث ضرب D4 بعد رمية سهام ضائعة من Littler.