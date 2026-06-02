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تشنات بالقتل ومصير مجهول للدوافع.. آخر جريمة جريمة بوفالو التي هزيت الجالية اليمنية

AbdHassan02.06.2026
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تشنات بالقتل ومصير مجهول للدوافع.. آخر جريمة جريمة بوفالو التي هزيت الجالية اليمنية

يمن مونيتور/ واضح خاص

جديد السلطات الأمريكية عن مستجدات في الحادثة التي هزت أوساط الجالية اليمنية في ولاية نيويورك، بعد توجيهات تشنات لصبي محمد (28 عامًا) على خلفية جريمتي لقتل غادرا يوم الاثنين في مدينتي بوفالو وتشيكتواغا.

ومثل أمام المحكمة، حيث وجهت باسم ثلاثة تهم بقتل من الدرجة الثانية وتهمة واحدة بقتل من الدرجة الأولى، وذلك على خلفية مقتل عائشة عبد الله وطفلين داخل منزل في منطقة تشيكتواغا.

لا تزال متصلة، بما في ذلك شرطة بوفالو أن المتهم مسؤول عن تشناً بشكل منفصل بقتل الفرقة الثانية في القضية المتنوعة التي أودت بحياة يفسر اليمني شكري علي صالح الشيبة داخل متجره في شارع جرانت بمدينة بوفالو، وذلك قبل وقت قصير من اكتشاف الجريمة.

ويشير الدلائل إلى وجود صلة بين مسرح الجريمتين، فيما يتعلق بأجهزة الاتصال الخاصة بجريمة الجريمة جمع الأدلة واستكمال التحقيقات التفصيلية للأحداث وكشف جميع الملابسات الحقيقية.

ومع ذلك، فهي تشمل أسباب متعددة للجريمة، بما في ذلك المعلومات الرسمية الصادرة حتى الآن، ولا يوجد إعلان من الشرطة أو النيابة العامة يوضح ما يفعله.

كما لم تتضمن البيانات الرسمية أي إشارات إلى خلافات عائلية أو مالية أو جماعية، ما يجعل جميع التفسيرات المتداولة في الوقت الراهن مجرد تكهنات غير متوفرة.

ولاحتجز في المحكمة حاليا في مركز مقاطعة إيري، بانتظار استكمال الإجراءات ومواصلة الجهود.

وتظل الحالة واضحة على قراءة ما قرأته، في ظل ترقب واسعة داخل الجالية اليمنية لنتائج المباريات الرسمية التي ينتظر أن تذكر الدوافع الحقيقية وراء واحد من أكثر الشعيرات الرائعة التي شهدتها الجالية في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

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AbdHassan02.06.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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