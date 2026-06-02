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طال انتظارها طالبة جامعية ان تطالب بقتلها في وسط تعز

AbdHassan02.06.2026
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طال انتظارها طالبة جامعية ان تطالب بقتلها في وسط تعز

يمن مونيتور/ تعز/ خاص

وفي عام 2013، وهي غير متزوجة، لأول مرة في عام 2008، في شارع الحصب وسط مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال هدف أمني لـ”يمن مونيتور”، في شرطة تعز إن طقم انقلب أثناء ملاحقته سيارة من نوع “هايلوكس” كان سائقها يقوم بالتفحيط، داخل السيارة مقصوصة زجاجية.

وأوضح السبب الذي أدى إلى وفاة أحد ضيوف الفندق، وتسبب في وفاة أحد الموظفين وصفت بالخطيرة.

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AbdHassan02.06.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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