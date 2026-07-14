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العلماء لا يجدون في باب المندب شحنة مواد لتصنيع الأسلحة التي كانت في طريقها إلى الحوثيين

AbdHassan14.07.2026
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العلماء لا يجدون في باب المندب شحنة مواد لتصنيع الأسلحة التي كانت في طريقها إلى الحوثيين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

اكتشف القائد العمالقة، وهي تشكيل عسكري موالٍ واليمنية، الثلاثاء، قدح قارب في منطقة باب المندب، قالت أنه كان بعد مرور الوقت على المواد والمعدات، ثم أصبحت الأسلحة في طريقها إلى جماعة الحوثيين في محافظة الحديدة.

وقال القائد العمالقة، في بيان، إن دورياتها البحرية واختارت القارب بعد عملية مراقبة ومتابعة استخباراتية، وألقت القبض على طاقمه، الذي اتهمته بالعمل في تهريب شحنة الاسماء الحوثيين.

وأضاف البيان أن المحاكم الابتدائية بدأت في فحص الشحنة وتحريزها، مشيرًا إلى أن تفاصيل المواد المضبوطة ستعلن بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وباشرت في الوقت المناسب تتزايد فيه جهودها التي تبذلها القوات الحكومية اليمنية مساهمين في السواحل وخطوط الملاحة في البحر الأحمر والمضيق باب المندب، الذي بدأ أحد أهم المساحات البحرية في العالم.

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AbdHassan14.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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