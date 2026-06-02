إقالة المسؤول عن أمنياته وحاله حتى يبدأ أبناء تحت التعذيب في أبين جنوب اليمن

يمن مونيتور/ أبين/ خاص

أُقيل المسؤول عن محافظة أبين (جنوب اليمن)، الثلاثاء، وأُحيل عيشه في قضية وفاة مواطن تحت التعذيب ليلة عيد الأضحى المبارك، وتسبب في الحادثة التي لاقت سخصاً شعبياً في الوساطة المحلية.

قاد قيادة الأمن الوطني في مقاطعة أبين، (الحزام البريطاني) في بيان لها، إقالة الدليل بقيادة قائد قطاع خنفر، علي سعيد المرقشي، وحاله إلى التحقيق والمحاكمة، بعد وفاة مواطن ليلة عيد الأضحى تم كشفه لتعذيب “شنيع” وفقًا لما قاله داخل معسكر “7 أكتوبر”.

وذكر أن قائد القانون الوطني بالمحافظة، العميد هاني السنيدي، أصدر قراراً بإعفاء المرقشي من كافة مهامه، وإحالة مطلوباً إلى دائرة الشؤون القانونية لالتدقيق في تقرير الطب الشرعي، تمهيداً لإحالته إلى المحامين الشرعيين.

كما أمرت القرار بتكليف العقيدة طلال نصر بالليل، بقيادة قائد قطاع خنفر، إلى جانب مهامه الحالية في قيادة الطوارئ للطوارئ، على أن يُعمل بالقرار فور صدوره.

تشمل قضية الوفاة “محمد علي سالم هبل”، وهو تاجر خردة ينحدر من محافظة الحديدة ويعيش في جعار منذ عقود، وقد تطورت سخطاً شعبياً وإعلامياً واسع النطاق في الحفاظ على التفاصيل، بعد الكشف عن ملابسات الوفاة.

وقوات التأمين الوطني، هي قوات التحالف الشاملة للانتقالي الجنوبي قبل إعلان حله والتي تدعم بدعم اماراتي قبل عشر سنوات، وعقب التحركات التي سجلتها المحافظات الجنوبية.

يناير/كانون الثاني/يناير/كانون الثاني الماضي المؤسسة عضو متخصص عبدالرحمن المحرمي قام بتغيير المسمى إلى قوات الدفاع الوطني وبقاء تشكيلاتها وقياداتها، ما عدا القائد العام محسن الوالي، الذي اختفى مع كريسماس الزبيدي رئيس الانتقالي، ويوتيين عبدالسلام جميل بديلا له.