قضية العيون “المشهري” تعود للواجهة.. النيابة تتهم 13 الشخصية في تعز(الأسماء والأدوار)

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

عادت قضية مدير صندوق الحماية والتحسين السابق، في مقاطعة تعز أفتهان الشهري، إلى الواجهة، بعد مرور سبعة أشهر من الحادثة، بعد إصدار أمر قضائي يقضي بتعيين النيابة العامة بحق 13 شخصًا محددًا مهامهم بين التنفيذ والتحريض والإخفاء.

وتتولى ولاية النيابة العامة في تعز (جنوب غرب اليمن) إلى ما تبقى منها، بعد مقتل المطلوب رقم واحد في الاغتيال (محمد صادق) خلال اللاحقة الأمنية عقب الحادثة.

وكشفت أوكل، أن 9 متهمين موقوفين عوضاً، في حين لا يزال لا مشاركة 4 إلا فارين من وجه العدالة، بينهم متهمون بالبدء في التنفيذ وآخر بالتحفيز.

كوك للقرار الذي ممنوع إحصاءً دقيقاً للمهمين الـ13، فقد توزعت أدوارهم وحالاتهم القانونية على النحو التالي:

المشاركون الرئيسيون في التنفيذ (3 مواضيع):

محمد مارش العديني (محبوس عزيزاً).

تامر مراد المختلف (محبوس ببديلاً).

مازن حمود قائد (فار من وجه العدالة).

المحرقون على الاغتيال (4 مهمين):

بكر صادق سرحان (محبوس صادقاً).

جسار المخالف (محبوس ببديلاً).

جهاد عبدالواحد المختلف (محبوس ببديلاً).

معاذ مارش الخلافي (فار من وجه العدالة).

توفير وسائل الجريمة (متهم واحد):

غازي معاذ المخالف: وجهت له تهمة تغطية منافذ الدراجات النارية التي استخدمت في الطريقة (فار من وجه العدالة).

مقاومة الاعتداءات والاعتداءات على الاعتداءات الأمنية (3 مهمين):

اتُهموا بالاعتداء و التهديد بالاعتقال الأمني ​​على المتهم الرئيسي، وجميعهم (محبوسون باحتياطي):

محمد سعيد قاسم المختلف.

عصام عبدالله المتناوب.

عرفات القائد المختلف.

التحريض على التمرد و إخفاء المطلوبين (متهمان):

صادق أحمد قاسم المختلف: اتُهم بتحريضهم على “جسار المختلف” على الرغبه في اختيار مبانٍ ومسؤولين عنهم.

عبدالوهاب محمود المحمودي: اتُهم بإخفاء ملابسه في جريمة “تامر مراد المخالف”.

وجاء الكشف عن تفاصيل الوثيقة الجنائية، الصادر في 30 أبريل/ نيسان الماضي، بالتزامن مع تحديد الجريمة يوم 20 يوليو/ يوليو المقبل، لعقد الجلسة الثانية لاستكمال المحاكمة المتهمين، بعد نحو شهرين من الجريمة في سبتمبر/أيلول 2025.

سرقة الأجهزة الأمنية بتعز الماضي/آذار الماضي ضبط الطلب رقم 2 في الزرابي الشهري.

قسم منفصل مسؤول محلي “أفتهان الشهري” قد برزت موجة استن واسعة كار في تعز، حركت الشارع السكاني عبر اعتصامات أمام أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة بضبط المتورطين ومحاسبتهم.