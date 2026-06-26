كايتلين كلارك تنفجر بعد دقائق من إيقاف منافستها في WNBA بسبب دفع الحلق | أخرى | رياضة

يثير موسم الجوائز الرياضية دائمًا نقاشات حول الفائزين المستحقين مقابل أولئك الذين يتم تجاهلهم، حيث يؤدي كل اختيار إلى إصابة شخص ما بخيبة أمل. أصبحت إحساس WNBA Caitlin Clark أحدث إغفال رفيع المستوى بعد إعلان ESPN الأخير عن ESPYs.

تم استبعاد كلارك من قائمة ESPYS المختصرة لأفضل لاعبة في WNBA بعد حملة ابتليت فيها بالإصابات مع Fever العام الماضي، حيث تقدمت خلالها بشكل مطرد إلى عيار All-Star بحلول عام 2026. وظهر هذا الوحي بعد دقائق فقط من كشف WNBA عن عقوبة نجمة Phoenix Mercury أليسا توماس بعد ضربتها الصادمة في حلق كلارك.

قدمت ESPYS إلى الأمام نافيزا كوليير وأليشا جراي وتوماس وأجا ويلسون للجائزة احتفالاً بالأداء المتميز في الدوري طوال العام التقويمي. نظرًا لأن الحفل يقام عادةً في شهر يوليو، فإن التكريم يعترف بإنجازات الرياضي خلال الأشهر الـ 12 السابقة.

أثار غياب كلارك مفاجأة تتجاوز مشاكل الإصابة الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار إحصاءاتها الفردية وتأثيرها المستمر على ملف الدوري وظهورها المتعدد في كل النجوم.

نشأ حظر توماس من حادثة وقعت خلال الربع الثاني من هزيمة Fever أمام فينيكس، عندما تقدم كلارك بالكرة في منتصف الملعب قبل أن يفقد الكرة أثناء سقوطه على الأرض. يبدو أن مهاجم ميركوري يطارد الكرة السائبة قبل أن يتخطى كلارك أثناء التدافع ويضربها في حلقها أثناء هذه العملية.

قامت WNBA بترقية الحادثة إلى خطأ صارخ 2، واصفة إياه بأنه “عمل غير يتعلق بكرة السلة”، ومنحت توماس حظرًا لمباراة واحدة بعد أن خلصت إلى أنها اتصلت بقبضتها بشكل متهور في منطقة حلق كلارك.

كان رد فعل المعجبين على تعليق توماس منقسمًا. جادل البعض بأن العقوبة كانت مستحقة منذ فترة طويلة، بينما أكد آخرون أن الاتصال كان عرضيًا أثناء موقف الكرة السائبة.

كتب أحد المعجبين: “كيتلين هي السبب الوحيد لبث 44 مباراة على التلفاز. السبب الوحيد وراء تحقيق WNBA للربح. الآن أنتم جميعًا تعاملونها كحماقة.”

وأضاف آخر: “الجميع يشعرون بالخوف من عدم إدراك أن هذا هو موسم 2025”.

وشارك كلارك في 13 مباراة مع إنديانا العام الماضي، بمتوسط ​​16.5 نقطة و5.0 متابعات و8.8 تمريرات حاسمة. ويدخل ويلسون سباق ESPYS بعد فوزه على كلارك الموسم الماضي ليحصل على الجائزة، بينما يسجل جراي 19.5 نقطة ليفوز أتلانتا دريم 12-5.

وبلغ متوسط ​​توماس 14.1 نقطة و6.7 متابعات و8.4 تمريرات حاسمة الموسم الماضي. لا يزال كولير في المنافسة بعد أن حقق 22.0 نقطة في البوصة الموسم الماضي قبل التعافي من عملية جراحية خارج الموسم في كلا الكاحلين.

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