SXSW 26: لا تزال أوروبا تكافح من أجل الاستثمار في التكنولوجيا العميقة

لا تملك شركات الاستثمار الأوروبية الرغبة في الاستثمار في التكنولوجيا العميقة. وفي مناقشة خلال مؤتمر ومهرجان South by Southwest (SXSW) 2026 في لندن، تحدث هيرمان هاوزر، المؤسس المشارك لشركة ARM والمدير في Amadeus Capital Partners، عن خيبة أمله لعدم تمكن ARM من الإدراج في بورصة لندن. كما ناقش أيضًا خيبة أمله الإضافية عندما افتقر المستثمرون في المملكة المتحدة إلى البصيرة لرؤية إمكانات ARM، حتى بعد إدراجها في بورصة ناسداك.

وفي معرض حديثه عن ARM، التي قال إنها أكبر شركة تكنولوجيا في بريطانيا، أشار هاوزر إلى أن قيمتها السوقية تعادل ضعف قيمة HSBC، وهي ثاني أكبر شركة في بورصة لندن.

وقال: “الخطأ الأكثر حزناً هو عندما عدنا إلى جميع مديري الصناديق الكبيرة في المملكة المتحدة وقلنا: لقد كسبتم الكثير من المال مع ARM في المرة الأخيرة، وهذه فرصة لشراء ARM مرة أخرى بتقييم قدره 50 مليار دولار”، ضحكوا جميعاً وقالوا: “لا بد أنك تمزح بشأن 50 مليار دولار. ما هي فرصة شركة مقرها المملكة المتحدة أو أوروبا أن تنمو من 50 مليار دولار؟”. “حسنا، الآن تبلغ 410 مليارات دولار. لقد أضاعوا أكبر تكوين للثروة في المملكة المتحدة على الإطلاق لأن محلليهم ولندن فشلوا في فهم التطورات التكنولوجية”.

على عكس طفرة الدوت كوم وانهيارها في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يرى هاوزر أن الذكاء الاصطناعي (AI) هو طفرة من المرجح أن تدر المال للشركات الناجحة. وبالنظر إلى فرصة الاستثمار العميق في التكنولوجيا، قال: “بعض شركات الذكاء الاصطناعي التي نشهدها الآن قد ارتفعت إيراداتها من الصفر إلى مئات الملايين. وهذا ليس مجرد “مقل أعين” كما سمعنا عنه في طفرة الإنترنت. هذه إيرادات حقيقية تؤدي إلى أرباح ونمو رائع لعمليات التوسع”.

وبعيدًا عن قدرة أوروبا على التفكير بشكل كبير فيما يتعلق بالاستثمار التكنولوجي العميق، أشار هاوزر إلى التحدي المتمثل في توظيف الرؤساء التنفيذيين للشركات الناشئة في المملكة المتحدة وأوروبا، الذين يتمتعون بالخبرة اللازمة لتنمية الأعمال.

“في وادي السليكون – وقد فعلنا ذلك عدة مرات – اذهب إلى شخص ما في شركة أبل أو ميتا أو جوجل الذي يدير قسماً بمليارات الدولارات وقل له: “الشركة الناشئة تحتاج إلى مساعدتك.” فكر في إخراج شخص ما من رولز رويس أو مرسيدس أو بعض شركاتنا الكبرى في أوروبا. أولاً، الثقافة ليست موجودة. لن ينظر الناس حتى إلى شركاتهم الناشئة. ثم يتم حبسهم جميعًا لمدة ستة أشهر أو سنة على ورقة الإخطار الخاصة بهم.

وأضاف: “لذلك، من بين 12 شركة وحيدة القرن شاركت فيها، انتهى الأمر بكل واحدة منها في الولايات المتحدة”. “علينا أن نبقيهم في أوروبا.”

يرى هاوزر أن صندوق توسيع نطاق أوروبا التابع لمجلس الابتكار الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو هو أكبر صندوق للتكنولوجيا العميقة في أوروبا. “الطموح هو زيادة هذا المبلغ من 5 مليارات يورو إلى 20 مليار يورو، وربما في النهاية 100 مليار يورو”.

كما ادعى هاوزر أن أوروبا تمنح الآن المستثمرين في مجال التكنولوجيا العميقة عائدًا أفضل من الولايات المتحدة. “هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يحقق فيها رأس المال الاستثماري الأوروبي عوائد أفضل من رأس المال الاستثماري الأمريكي. ولهذا السبب تتدفق أموال كثيرة إلى أوروبا”.

إلى جانب التحسينات في التمويل بفضل مبادرات مثل صندوق توسيع نطاق أوروبا والعوائد المحتملة الأكبر للمستثمرين، أشار هاوزر إلى المناخ السياسي في الولايات المتحدة، والذي قد يغري بعض المديرين التنفيذيين في وادي السيليكون بالتطلع إلى أوروبا من أجل خطوتهم التالية.

وأضاف: “هناك عدد من الشروط الأساسية لإنشاء شركات كبيرة في أوروبا”.