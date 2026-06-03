يمن مونيتور/قسم الأخبار

كتاب علماء الفلك عن مؤلم دليل حتى الآن أن واكب خارج نظامنا الشمسي يمتلك مجالات مغناطيسية الأرض، وهي سمة تعاون بين وخمسة كواكب أخرى في جوارنا الكوني.

وهذا الكوكب مشهور، المستمد من نظريات الرياح على سبعة كغازية خارجية كبيرة وحارة، يعمق فهمنا لهذه العوالم البعيدة بشكل كبير.

ويعتمدون على جمع بياناتها تلسكوبات في تشيلي وهاواي، ويكشفون أن بعض الكرك الخارجية على الأقل يشاركون سمة موجودة في جميع كواكب نظامنا الشمسي والمدير الأصلي من أربعة.

والمجال المغناطيسي هو قوة غير مرئية تولد بواسطة حركة المواد الموصلة للكهرباء في أعماق المنصهر، بالإضافة إلى دورانه. وهو ليس مؤشرا مباشرا على وجود حياة، لكنه قد يكون مرجعيا بشكل عام في مكان صخري مثل الأرض الصالحة للسكن.

تسمى جميع الكواكب السبعة التي يجتمع بها الجميع باسم “المشتري الحار” (Hot Jupiters)، ولذلك سميت بذلك لأن حجمها وتكوينها مشابه لكوكب المشتري (أكبر كنظامنا الشمسي)، وتختلف أكثر بكثير. وكل واحد من هذه الخارطة سوف يشتعل قريبًا جدًا من نجم كبير حارق، نار أن جانبا واحدا منها يكون مواجها للنجم دائمًا (الجانب النهاري)، والجانب الآخر يكون بعيدًا بشكل عام (الجانب الليلي)، تمامًا مثل قمر الأرض بالنسبة لكوكبنا.

ويؤدي هذا القرب التلاي إلى تنظيم درجة الحرارة الجوية اللافاة على جوانبها النهارية، حيث تقع جميع السماء السبعة على مسافة أقرب من النجوم الخاصة بها مقارنة بمسافة عطارد من الشمس.

وعلى هذه العوالم المتطرفة، تهب رياح قوي من “الجانب النهاري” حار إلى “الجانب الليلي” بارد. ومع ذلك، لاحظ العلماء ظاهرة غير متوقعة، حيث تقول عالمة الفلك جوليا سيدل، من مرصد لاغرانج لمركز علماء العلماء في نيس بفرنسا، المؤلف الرئيسي للكتاب المنشور في مجلة Nature Astronomy: “ما تتوقعه هو أن تغادر من ثاني درجة الحرارة إلى رياح كبير. وكل ما تم تضخيمه في النظام، انتهى أكثر من الرياح عنفا. ولكن لن يتغير تماما”.

وتابعت سيدل شارحة هذه الفوائد المحيرة: “الكواكب الأكثر كثافة في الألعاب هي التي تحتوي على أقل رياح قوي للخلط الجوي.وهذا أمر غريب حسب تفسيره للتحكم في التخصيص”. وخلصت إلى أن هذا يعني وجود آلية مختلفة لتبديل الطاقة.

مع ذلك: “احتمال تباطؤ الحركة في الجفاف مع هذا الثبات وسرعة الحركة هو المجال المغناطيسي المتقاطع وتفاعله مع تساقط الشعر في الهواء”.

تتيح سرعة الرياح على هذه الرياح الخارجية إلى 15500 ميل في الساعة (نحو 25 ألف كم/ساعة)، متجاوزة سرعة الرياح على كوكب المشتري.

تمتلك حشدا من الحضارات كنظام شمسي كثيف المغناطيسية، ما يجعل هناك حشدا كافيا من المتسابقين في الخارج أمرا غير واثق، إلا أن العلماء كافحوا في وقت مبكر لمسافة طويلة على دليل.

وقال سيدل: “نحن لا ننظر إلى كوكب خارجي واحد، بل ننظر إلى مجموعة منها ونرى اتجاها يتشكل”. وكانت المجالات المغناطيسية المتولدة عن هذه السماء السبعة أصغر من مجال المريخ وتوجد هناك على كواكب أخرى نظامنا الشمسي.

ويلعب المجال المغناطيسي أهمها في قدرة الكوكب على البقاء في بغداد لفترة طويلة. فالمريخ، على سبيل المثال، كان يمتلك مجالًا مغناطيسيًا لكنه أصبح منذ أكثر من مليار عام عندما برد داخله. وقد ساهم هذا الفقدان في غلافه الجوي موجود حاليا ومشرفه الطبيعي غير المضيافة.

وتشكي عالمة الفضاء بيبيانا برينوث من المرصد الأوروبي الجنوبي في ألمانيا، المؤلفة المشاركة في الدراسة: “على الرغم من أنه من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن المجالات المغناطيسية والتكوين المباشر ما إذا كان الكوكب صالحا للسكن، إلا أنها يمكن أن تشارك في كيفية تحقيق النجاح في العالم في الوقت الحالي”.

ويمثل هذا البحث خطوة مهمة نحو فهم التقنيات المعقدة للبيئات الكوكبية وأماكنها لدعم الحياة.

المصدر: إندبندنت