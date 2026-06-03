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وزارة الشباب واتحاد الكرة يجدان دعمهما للمنتخب اليمني قبل مواجهة لبنان

AbdHassan03.06.2026
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وزارة الشباب واتحاد الكرة يجدان دعمهما للمنتخب اليمني قبل مواجهة لبنان

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

جديدت وزارة الشباب والرياضة اليمنية لكرة القدم دعمهما للمنتخب الوطني الأول من خلال معسكره الدائمي المقام في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك قبل المنافسة المرتقبة أمام المنتخب اللبناني.

وذكرت اللجنة المختارة أنها صاحبة عمل هاتفيين من قيادتي الوزارة المتميزة على سير التحضيرات، حيث قام وكيل وزارة الشباب والرياضة أيمن المختلف بتحيات وزير الشباب والرياضة، بالتأكيد دعم الوزارة للمنتخب وحرصها على تهيئة الظروف الأمثل لنجاح مهمته.

كما سام الأمين العام لكرة القدم اليمنية حباني تحيات رئيس أحمد صالح العيسي، مشيداً بانضباط اللاعبين أثبته بقدرتهم على تقديم أداء يعكس تطلعات الجماهير اليمنية.

قامت هذه المتابعة بإطار الدعم المستمر الذي توفره الوزارة بالكامل للمنتخب الوطني، للآيباد الماسونية الخاصة بشركة الاستحقاق الرسمية، وفي مقدمتها لمواجهة لبنان.

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AbdHassan03.06.2026
9
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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