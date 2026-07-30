المقابلات الأمنية: برونوين بويل، Cybermindz

أصبح الإرهاق مشكلة كبيرة في قطاع الأمن السيبراني، مع تزايد عدد المتخصصين في الأمن السيبراني الذين يختارون تغيير حياتهم المهنية. وهذه ليست مشكلة جديدة، ولكنها أصبحت أكثر انتشارا بسبب العدد المتزايد من الهجمات السيبرانية.

وتساهم عدة عوامل في ذلك، بدءًا من الساعات الطويلة والمتطلبات المتزايدة المقدمة من فرق الأمن السيبراني أثناء مواجهتها تهديدات دائمة التطور من مجموعات المتسللين، إلى عبء المسؤولية عندما يتعلق الأمر بحماية البيانات الحساسة من العديد من الجهات الفاعلة التي تهدد التهديد. لا يوجد أيضًا وقت توقف فعال لمحترفي الأمن السيبراني إذا أصبحوا يركزون بشدة على التهديدات المحتملة.

يقول برونوين بويل، نائب الرئيس التنفيذي للمجتمعات المرنة في شركة Cybermindz: “ليس هناك خط نهاية. أفضل ما يمكن أن نأمل فيه، من حيث النتيجة الإيجابية، هو التعادل بدون أهداف”.

الإرهاق السيبراني إن متخصصي الأمن السيبراني يشبهون المستجيبين الأوائل، حيث يهدفون إلى أن يكونوا أول من يصل إلى مكان الحادث عند الاستجابة لحادث ما. ومع ذلك، على عكس المستجيبين الأوائل، الذين يتم استدعاؤهم لحوادث محددة، يحتاج متخصصو الأمن السيبراني إلى الحفاظ على الوعي بالتهديدات الجديدة والناشئة، والاستجابة دائمًا لدرجات متفاوتة من الهجمات السيبرانية. يحتاج المتسللون إلى أن يكونوا محظوظين مرة واحدة فقط، لكن فرق الدفاع السيبراني يجب أن تكون محظوظة في كل مرة. يقول بويل: “أفضل ما يمكن أن نأمله هو ألا يحدث شيء”. “إذا نظرت إلى الأشخاص الذين يقومون بأنواع أخرى من الاستجابة للحوادث، فستجد أنهم يحلون الحادث وتعود الخدمة للعمل. نحن نحاول فقط منع ظهور الأشياء السيئة الخارجة عن سيطرتنا.” يتحمل متخصصو الأمن السيبراني أيضًا مسؤولية ضمان استمرار عمل كل شيء. مع تزايد اعتماد المجتمع على الأنظمة المترابطة، فإن الهجمات السيبرانية لها تأثيرات على العالم الحقيقي. وتستهدف مجموعات القرصنة التي ترعاها الدولة الآن البنية التحتية الوطنية، وهو هدف جذاب لأن انقطاع التيار الكهربائي يمكن أن يقوض ثقة السكان في قدرة حكومتهم على حمايتهم. لقد تركت مثل هذه التحديات العديد من المتخصصين في مجال الأمن السيبراني غير قادرين على التوقف عن العمل في نهاية اليوم. حتى عندما تعود فرق الأمن إلى المنزل، فإن هواتفهم الذكية قد تعني أنهم ما زالوا متصلين بالعمل ومن المتوقع منهم الرد على المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني. “لا يوجد خط نهاية. أفضل ما يمكن أن نأمله، من حيث النتيجة الإيجابية، هو التعادل بدون أهداف” برونوين بويل، سايبرميندز الدافع وراء هذا الاتصال الفائق هو أن متخصصي الأمن السيبراني بحاجة إلى الاستجابة بسرعة لأي حادث لتخفيف الضرر. ولا يمكنهم الانتظار حتى صباح يوم العمل التالي. مع كل التركيز على المرونة الأمنية للشبكات والتقنيات، لم يُذكر سوى القليل عن المرونة النفسية لمحترفي الأمن السيبراني الذين يقومون بحماية الأنظمة والبيانات. يقول بويل: “نحن نتحدث عن الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا، ونجري كل هذه التدريبات على مرونة عملياتنا وتقنياتنا، لكننا لا نجري بالضرورة المرونة النفسية على مخزوننا من الصحة العقلية”.

تكلفة الإرهاق يقع على عاتق أصحاب العمل واجب الرعاية لضمان حماية موظفيهم بشكل مناسب من الأذى الجسدي والنفسي. تكلفة الإرهاق هي أكثر بكثير من مجرد فقدان عضو مهم في الفريق. يمكن أن يكون التوظيف باهظ الثمن، خاصة في مهنة تتطلب مهارات عالية مثل الأمن السيبراني، كما أن إجراء مقابلات مع المرشحين المحتملين يربط أعضاء آخرين في فرق الأمن. يجب أيضًا أخذ فقدان المعرفة عند مغادرة شخص ما في الاعتبار. على الرغم من وجود تقنيات مختلفة للحصول على المعرفة، إلا أن الخبرة القيمة ستضيع حتماً. يساعد تدريب المرشحين الجدد على التخفيف من فقدان المعرفة، لكنه قد لا يصل إلى مستوى خبرة الموظفين المغادرين. ويكلف استبداله ما يتراوح بين مرة ونصف إلى ضعفي راتب شخص ما في الأمن. هذه قفزة قديمة كبيرة. إذا تمكنت من إبقاء هذا الشخص سعيدًا وصحيًا ومزدهرًا، فلن تعاني شركتك من هذا النوع من الدلتا والاضطراب

برونوين بويل، سايبرميندز

يقول بويل: “يكلف استبدال شخص ما في الأمن ما يتراوح بين مرة ونصف إلى ضعفي راتب الشخص. وهذه قفزة كبيرة”. “إذا تمكنت من إبقاء هذا الشخص سعيدًا وصحيًا ومزدهرًا، فلن تعاني شركتك من هذا النوع من الدلتا والاضطراب”. إن رفاهية الموظفين هي التزام أخلاقي واعتبار عملي، لذا فإن الأمر يستحق الاستثمار في الاحتفاظ بالمعارف والمهارات المؤسسية القيمة. يقول بويل: “عندما نشعر بالتوتر، فإن عملية صنع القرار والوظيفة التنفيذية لدينا لا تكون في أفضل حالاتها”. “عندما يكون ممارسون المرونة السيبرانية أكثر توتراً وليس لديهم آلية لإعادة ضبطها، فهذا يعني أن المدافعين الذين تعتمد عليهم في حادث ما أصبحوا جزءًا من مشكلة معقدة.”

ماذا يمكننا أن نفعل؟ يتطلب تحدي الصحة العقلية الذي يواجه صناعة الأمن السيبراني اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين البنية التحتية للأمن السيبراني من الحفاظ عليها. لقد أصبحت الهجمات السيبرانية الآن متفشية ومتطورة للغاية لدرجة أنها أصبحت تتعلق بموعد اختراق الشبكة وليس باحتمال حدوث ذلك. وعلى هذا النحو، فإن الطريقة التي يتم بها تأطير الحادث تحتاج إلى إعادة صياغة سياقها. يجب أن يكون هناك الابتعاد عن إلقاء اللوم على الشخص الذي تم خداعه للسماح للمتسللين بالوصول إلى الشبكة. أنا من أشد المدافعين عن عدم استخدام مصطلح “البشر هم الحلقة الأضعف”، لأن أي واحد منا يمكن أن يتم هندسته، وفكرة إلقاء اللوم تأتي بنتائج عكسية للغاية.

برونوين بويل، سايبرميندز

مثلما نحدد أهداف الاحتيال كضحايا، نحتاج أيضًا إلى تسليط الضوء على أن أهداف القرصنة هي ضحايا. يجب تشجيع أهداف الهجمات السيبرانية على التقدم والإبلاغ عن أي مشكلات بطريقة خالية من اللوم. يقع على عاتق المنظمات واجب الاهتمام بحماية البيانات الشخصية من خلال الاستثمار بشكل مناسب في الأمن السيبراني، بما في ذلك فرق الدفاع الخاصة بها. يقول بويل: “أنا من أشد المؤيدين لعدم استخدام عبارة “البشر هم الحلقة الأضعف”، لأنني أعتقد، خاصة الآن، أن أي واحد منا يمكن أن يكون مهندسًا، وفكرة إلقاء اللوم تأتي بنتائج عكسية للغاية”. “ما تريده هو علاقة موثوقة، حيث يشعر الناس بالقدرة على القدوم والقول بأن شيئًا ما ربما حدث.” وفي عام 2017، أصدرت الحكومة الفرنسية قانون الخمري لإصلاح ظروف العمل. وتضمن الفصل الثاني “مواءمة قانون العمل مع العصر الرقمي” الحق في قطع الاتصال بموجب المادة 55، حيث نص على: “إجراءات ممارسة الموظف لحقه في قطع الاتصال بشكل كامل وقيام الشركة بوضع آليات لتنظيم استخدام الأدوات الرقمية، بهدف ضمان احترام فترات الراحة والإجازات وكذلك الحياة الشخصية والعائلية”. ومن الممكن أن يصبح قانون الخمري مثالا، وأن تسن دول أخرى، خاصة داخل الاتحاد الأوروبي، قوانين مماثلة. من خلال منح الموظفين قانونًا الحق في قطع الاتصال، يصبحون قادرين على الاسترخاء وتخفيف الضغط دون القلق من الحوادث المحتملة. يمكن أن يساعد هذا في التخفيف من بعض الدوافع التي تدعم حالات الإرهاق المتزايدة في مجال الأمن السيبراني. يقول بويل: “لقد تحدثت إلى عدد قليل من الأشخاص الذين شاركوا في انتهاكات بارزة العام الماضي. وكانت بعض النتائج الصعبة حقًا هي محاولة استعادة الخدمة على مدى فترة طويلة من الأشهر عندما يكون لديك بالفعل عدد كبير من الفريق في الاستجابة للصدمة أو المرض لأنهم يكافحون من أجل التأقلم”. “الفكرة هي أنه يمكنك إنفاق القليل من الرعاية والاهتمام في المراحل الأولية – بنفس الطريقة التي ننظر بها إلى عملياتنا ومرونتنا التكنولوجية، يمكننا أن نفعل ذلك من أجل نفسيتنا.” يعد النهج القائم على التحول إحدى الطرق لضمان توفر شخص ما دائمًا للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، مع منح أعضاء الفريق الآخرين إجازة. ورغم أن دمج المناوبات تحت الطلب سيزيد الطلب على الموارد، فإن التكاليف ستكون أقل بكثير من استبدال الموظفين الذين يعانون من الإرهاق. كما يجب أن تكون هناك فترة للتعافي بعد وقوع الحادث. قد يكون الوقت بدلًا من العمل الإضافي مفيدًا، حيث أن فرق الأمن السيبراني التي شاركت في انتهاك كبير للأمن السيبراني ستحتاج إلى وقت توقف بعد وقوع الحادث للتعافي بشكل كامل من موقف الضغط العالي. ومع ذلك، يمكن للمجرمين استغلال هذه الاستراتيجية، حيث يمكن استخدام هجمات بسيطة مثل رفض الخدمة الموزعة (DDoS) لإرهاق فرق الأمن السيبراني قبل حدوث الهجوم “الحقيقي”.