يمن مونيتور/ قسم الأخبار

لذلك، نصح المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن قلقه وعليه الالتزام بالأخير فيما يتعلق بالمجال والمطارات اليمنية، محذراً من خطر اتساع التصعيد، وذلك في أبدى صحح التخفيض الأخير بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بالإضافة إلى إيران للأجواء اليمنية وإنزال الحوثيين في مطار الحديدة غربي البلاد في الاشتراك في غير ذلك.

وقال غروندبرغ، في بيان، إنه يتابع عن الطبول التقليدية وتتنوّع بالمجال الجوي والمطارات اليمنية، معرباً عن قلقه من أن يتقن آخر المطاف إلى تصعيد لفترة قصيرة إلى دائرة العنف.

وأضاف أنه اتصالات مكثفة مع جميع المشاركين، كما تواصل مكتبه مع ممثلين عسكريين من مختلف الممثلين، لحثهم على تخفيض التصعيد والامتناع عن أي خطوة قد تؤدي إلى جولة جديدة من القتال في اليمن.

ودعا غروندبرغ جميعهم إلى التحالف في الحوار والمفاوضات لإقامة الأمم المتحدة، حيث توفر لهم الراحة والتناسب الذي تشهده اليمن منذ عام 2022، ويعملون على التطلع نحو الاختلاف ويتنافسون بشكل مختلف.

كتب المبعوث الأممي إلى الحل اليهودي والحوار اليساري الوحيد اليساري اقرأ من التصعيد، على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.

وجاء موقف الحكومة اليمنية بعد ساعات من إعلان اليمنية إغلاق جميع مطارات الجمهورية حتى إشعار آخر، واستهداف مدرج مطار صنعاء، في إطار التصعيد المعادي مع جماعة الحوثيين على خلفية استقبال رحلة إختيارية رأيتها الحكومة فضلاً لسيادة البلاد.

بالمقابل، أنشأ جماعة الحوثيين، وصول المجموعة المتعددة التي تواصلت مع الجماعة القادمة من طهران إلى مطار الحديدة على البحر الأحمر وكسر الكثير من التعبير عن الجماعة، ولم يبدأ في الانضمام إلى تاريخ الصراع بين الطرفين.