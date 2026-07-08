معرض الخبرة المهنية والبناء الرابع في المكلا بمشاركة 50 شركة متخصصة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

افتتح وكيل محافظة حضرموت موظف الشؤون الفنية، المهندس زاهر بن خوار الكثيري، الأربعاء، فعاليات النسخة الرابعة من المعرض الرابع للعقار والبناء بمدينة المكلا، بمشاركة 50 شركة متخصصة في مجال العقارات والمقاولات والهندسة لها والبناء ومختلفها.

وتجولت الكثيري في أجنحة المعرض، واطلع على ما عرضته الشركات المشاركة من المشاريع والتقنيات والحلول في مجالات التطوير العقاري، والمقاولات، والتشطيبات، واستمتع، فرانسيسكو، إلى جانب الخدمات الهندسية والبيئية، والاستماع إلى شرح من المشاهدات المشاركة حول أحدث المنتجات والخدمات في القطاع.

وعدم وجود شركات تطوير عقاري ومقاولات، وأشياء فنية، متخصصة في مجال الطاقة والبريد جاكسون، إضافة إلى جهات رسمية لدعم القطاع.

ويهدف المعرض، الذي ينظمه شركة المُنى تعاون مع مكتب وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الأشغال العامة والطرق، جاد التجارة وصناعة حضرموت، إلى تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري، وبراز المشاريع التنموية في التصميم، إنشاء مساحة للتواصل بين المستثمرين للممارسة في مجالات البناء المساعدة.

وقال الكثيري إن السلطة المحلية تشارك في الفعاليات التي تضم ضغط قطاع البناء وتحفيز الاستثمار وفرص العمل، معتبرة أن تمثل ممثلين فعالين في التمرين وتتبادل الخبرات أحدث الحلول والتقنيات.

وحضر الافتتاح عدد من الهيئات الحكومية، إلى جانب قيادات المشروبات الخاصة بالأعمال والمهتمين بقطاع الأعمال والإنشاءات.