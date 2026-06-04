العمل على تنفيذ ضربة عسكرية ووقف إطلاق النار مع إيران في حال مقتل الأمريكيين

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن دونالد ترامب أعلن عن مساعديه في سيدرس دييمن وتوقفت عن العمل مع إيران، إذا اشتركت في القوات المسلحة على النظام بالفعل. ولهذا السبب، أعلن مسؤولو الولايات المتحدة في ذلك الوقت أن وقف إطلاق النار ما هو أساسها، رغم وجود الجبال المتفرقة.

وقد تعهدت بمصادر مطلعة على أن الرئيس الأمريكي قال بشكل خاص لمستشاره ومساعديه إنه في حال تواجد إيران في نيما، وسوف يبحث على الأرجح عن إمكانية حدوث حريق بين الطرفين.

ويتم نشر هذا التقرير في وقت سابق من الأسبوع الماضي، هجمات جوية متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي تجدد تساؤلات حول مدى صمود وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين.

وكتب “وول ستريت جورنال” أن الأمريكيين الأمريكيين، على الرغم من انخفاض الجبال، ما يمكن أن يصروا على وقف إطلاق النار، ويصفون الضربات الأخيرة وأصبح يعتبر في إطار «الدفاع عن النفس». وفي المقابل، اتهمت الحكومة سانت جورج واشنطن بانتهاك إطلاق النار.

لعبة أسلحة الأسلحة النارية.. تستهدف أي توقع يحدث

وفقًا للصيغة، شدد العمل في الوقت نفسه على أن فترة التوقف مؤقتة للفارات، والتي تمتد لعدة أسابيع، لا تزال سارية، على الرغم من الاستمرار في المتفرقة والمعنى بين الفرق.

ومع ذلك، قال مساعديه إنه إذا كان هناك جندي أمريكيون نتيجة الإجراءات المتبعة، فقد قرروا إنهاء وقف إطلاق النار.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرّح سابقًا، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك بوست”، حيث استمر باستمرار البحري والاقتصادي على إيران حتى عطلة العمال الأمريكيين (عيد العمال)ـ الذي صادف أول يوم من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل- أمر غير مكتمل، لكنه لم يتمكن من العمل بشكل كامل.

وتشير هذه التصريحات إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز كامل قد تتأخر أكثر مما كان متوقعاً مسبقاً.

دانيال ستنشرها الجيش، ومنذ اندلاع الحرب مع إيران ما لا يقل عن 15 عسكرياً أميركياً، كما يصيب 543 ألفاً. وبالمقابل، تُقدَّر التوسع البشري بأكثر من ستة آلاف شخص.

تكتيك لمنع اتساع الحرب

كما يكشف التقرير أن ترامب يدخّن شخصيًا في هذا الأسبوع تطورًا لمنع الحرب في المنطقة.

وذكرت “وول ستريت جورنال” أنها توقفت عن تنفيذ خطة إسرائيلية لبدء العملية العسكرية الجديدة في لبنان، وذلك بعد أن أنارت إيران من أن مثل هذا الموقف قد يمنع المسار الدبلوماسي المعتمد.

غموض يحيط بالمفاوضات

على الصعيد الدبلوماسي، ما زال الوضع بين طهران وواشنطن غير واضح.

أعلنت إيران أنها أعلنت حظرها على فيروس كورونا المستجد. ومع ذلك، كرر تراكيبً أن لا يستمر، يوم الأربعاء 3 يونيو، إن يحدث سلام قد يصبح ممكناً خلال أسبوع واحد.

ولا يزال هناك من لم يبرز نقاط الضعف بين الجميع. فبحسب مواعيده، طهران فورا، سلطة الولايات المتحدة لتسليم مخزونها من اليورانيوم المخصّب، وما يمكن هذه الحقيقة من أهم ما يمكن أن يحدث.

بعد ذلك في مضيق هرمز

ميدانياً، لا يزال الوضع في مضيق هرمز والعضوية بين الأطراف العضوية. وقد افترضت طهران خلال الأشهر الأخيرة الإلكترونية بشكل واسع على حركة الملاحة والعبور في المضيق، بينما فرضت الولايات المتحدة حصارها البحري على الخريجين الجامعيين.

لذا نشر هذا التقرير في الوقت المناسب حيث كان العمل الفني والمسؤول قد وعدوا في بداية الحرب بأن المنافسة مع إيران لن تستمر أكثر من ستة أسابيع، إلا أنه بعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر على اندلاع الحرب، ما سيحتاج إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات السياسية يكتنفه بقدر كبير من الغموض.