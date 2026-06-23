الذكاء الاصطناعي المادي لقيادة سوق 5G الخاص

ظهرت أدلة أخرى تظهر زخمًا مستدامًا في السوق في مجال شبكات الهاتف المحمول الخاصة من الأبحاث التي أجرتها شركة SNS Telecom وIT، والتي تظهر أنه من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق السنوي على شبكات 5G الخاصة 6.6 مليار دولار بحلول عام 2029 حيث يقوم العمالقة الصناعيون بتوسيع عمليات نشر 5G الخاصة متعددة المواقع ومتعددة الجنسيات عبر المرافق الجديدة الحالية والجديدة لدعم الذكاء الاصطناعي المادي (AI) والأتمتة واتصال القوى العاملة.

علاوة على ذلك، كما هو مبين في سوق الجيل الخامس الخاص: 2026-2030 وفقًا للدراسة، من المتوقع أن تشهد الصناعة نموًا مستمرًا في نشر عملاء LTE و5G للمؤسسات، بالإضافة إلى نمو مراجع العملاء بمعدل نمو سنوي مركب قدره 37% منذ عام 2019. ويتم دفع ذلك جنبًا إلى جنب مع التوسع في شبكات 5G ذات المهام الحرجة لقوات الدفاع ووكالات السلامة العامة والسكك الحديدية والمرافق.

ويتوقع التقرير أن تنمو الاستثمارات السنوية في شبكات 5G الخاصة للصناعات الرأسية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 34٪ بين عامي 2026 و2029، لتتجاوز في النهاية 6.6 مليار دولار بحلول نهاية عام 2029. ومن المرجح أن تقود نسبة كبيرة من هذا النمو شبكات محلية للغاية – بما في ذلك عمليات النشر متعددة المواقع ومتعددة الجنسيات – للذكاء الاصطناعي المادي والأتمتة واتصال القوى العاملة في حرم المؤسسات والمرافق الصناعية.

من الناحية التكنولوجية، أشارت الدراسة إلى أن أوائل عام 2010 شهد عمليات التثبيت الأولى لشبكات LTE الخاصة، مما يمثل بداية ما قال المحلل إنه نما منذ ذلك الحين ليصبح قطاعًا راسخًا ولكنه متخصص في قطاع البنية التحتية اللاسلكية الأوسع. ومع ذلك، أضافت أن شبكات 5G الخاصة أو الشبكات غير العامة القائمة على مواصفات 5G المحددة بواسطة 3GPP تحل بشكل متزايد محل LTE عبر العديد من القطاعات، مع إمكانات سوقية تتجاوز بكثير إمكانات أجيال التكنولوجيا السابقة.

ولاحظ المحلل أنه بالمقارنة مع تقنية LTE، يمكن لشبكات 5G الخاصة تلبية متطلبات الأداء الأكثر تطلبًا من حيث الإنتاجية وزمن الوصول والموثوقية والتوافر وكثافة الاتصال.

على وجه الخصوص، قالت إن اتصالات 5G فائقة الموثوقية ومنخفضة الكمون (URLLC) وقدرات الاتصالات الآلية الضخمة (mMTC)، إلى جانب مسار انتقال مستقبلي إلى شبكات 6G في ثلاثينيات القرن الحالي، وضعتها كبديل قابل للتطبيق للاتصالات السلكية المادية للاتصالات الصناعية بين الآلات والروبوتات وأنظمة التحكم.

علاوة على ذلك، ترى شركة SNS Telecom وتكنولوجيا المعلومات أن نصف قطر التغطية الأوسع لـ 5G لكل عقدة راديوية وقابلية التوسع والحتمية وميزات الأمان ودعم التنقل قد أثار اهتمامًا قويًا بإمكاناتها كبديل للتكنولوجيات اللاسلكية غير المرخصة المعرضة للتداخل في بيئات إنترنت الأشياء الصناعية (IIoT)، حيث تتوقع زيادة عدد أجهزة الاستشعار المتصلة ونقاط النهاية الأخرى بشكل كبير خلال السنوات القادمة.

يشير البحث إلى أنه مع قيام منظمات المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وأستراليا ونيوزيلندا والبرازيل ودول أخرى بتكثيف مبادرات الذكاء الصناعي والأتمتة والذكاء الاصطناعي المادي والاتصالات ذات المهام الحرجة، فقد تقدم عدد متزايد من تركيبات الجيل الخامس الخاصة إلى مرحلة أصبحت فيها الفوائد العملية والملموسة – وخاصة مكاسب الكفاءة وتوفير التكاليف والسلامة – واضحة بشكل متزايد.

ولتحقيق هذه الغاية، لاحظت الدراسة أن المنظمات الصناعية مثل Tesla وFord وHyundai وToyota وLG Electronics وNEC Corporation وFoxconn وWirlpool وSalzgitter وBASF وMidea وGree وJD Logistics قد ألغت جميع حالات التوقف المتعلقة بالاتصال منذ ترحيل المركبات الموجهة الآلية واتصالات الروبوتات المتنقلة المستقلة من شبكة Wi-Fi إلى شبكات 5G الخاصة في منشآت التصنيع والخدمات اللوجستية الخاصة بها.

وبدلاً من ذلك، أظهر التقرير أن شركة Jaguar Land Rover وBD Sensors وغيرها قد قامت بتوسيع الاتصال إلى أجزاء من مصانعها التي كانت في السابق غير متصلة بسبب تكلفة وتعقيد وصلات إيثرنت السلكية.

ومن بين الأمثلة الصناعية المؤثرة الأخرى المذكورة في التقرير، قامت شركة Fulin Precision، موردة قطع غيار محركات السيارات، بتحرير العمال من مهام تحريك الصناديق المتكررة من خلال اعتماد 100 روبوت شبه بشري يتم تنسيقها بواسطة شبكة 5G-Advanced خاصة.

وفي القطاع العام، كشفت الدراسة أن شبكة 5G الخاصة التابعة لبلدية لاس فيغاس ساهمت في انخفاض بنسبة 90٪ في حوادث القيادة الخاطئة، في حين قامت شرطة مكسيكو سيتي بتمديد جلسات تدريب الواقع الافتراضي الغامرة من 25 دقيقة إلى 1.5 ساعة، وألغت حاجة الضباط لحمل حقائب ظهر ضخمة من خلال شبكة 5G خاصة مستقلة.