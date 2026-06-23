لماذا تعد السحابة السيادية بمثابة حل تسويقي، وليس حلاً معماريًا؟

على مدى الأسابيع الستة الماضية، كانت البنوك الخليجية والأوروبية تقوم بعمليات نقل مراكز البيانات في إطار مناورات الحرب.

تسببت الهجمات الإيرانية بطائرات بدون طيار وصواريخ على منشآت AWS في الإمارات العربية المتحدة والبحرين في مارس/آذار في أضرار تقول AWS نفسها الآن إنها قد تستغرق عدة أشهر لاستعادتها بالكامل. تعمل البنوك الإماراتية – بما في ذلك بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول – بموجب إعفاءات تنظيمية أسبوعية لاستخدام مراكز البيانات الخارجية لأن بنيتها التحتية السحابية الأساسية لا يمكنها خدمتها بشكل موثوق.

وفي الوقت نفسه، يقول 94% من قادة تكنولوجيا المعلومات إنهم يشعرون بقلق بالغ بشأن تقييد الموردين، والعديد منهم يستكشفون المخارج بنشاط.

وقد استجابت Hyperscalers. أطلقت شركة IBM Sovereign Core في شهر مايو. قامت Microsoft للتو بتوسيع نطاق Azure Local إلى آلاف الخوادم كتكوين سحابة خاصة ذات سيادة.

يتم طرح كلا المنتجين كإجابة على سؤال السيادة. إنهم ليسوا كذلك. إنها حل تسويقي لمشكلة معمارية.

السبب وراء استمرار الحكومات الأوروبية في إنتاج هذه المنتجات ليس أن المشكلة الأساسية غير معروفة. المشكلة هي أن سيكولوجية شراء تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع لم تتكيف مع واقع التعرض الجيوسياسي.

والساسة الأوروبيون، من خلال تجربتي في العمل معهم، غير فنيين على الإطلاق. تظل الحالة النفسية الافتراضية لشراء الخدمات السحابية في القطاع العام هي: “لم يُطرد أحد من العمل بسبب شراء شركة IBM”. لذا، فإنك تجعل الوزراء الأوروبيين يوقعون على عقود Google السحابية السيادية التي تتضمن بنودًا غير صالحة من الناحية القانونية ضد القانون الأمريكي. وستحصل على مشاريع سحابية سيادية وطنية، عندما تنظر إلى المجموعة الأساسية، فهي عبارة عن منتجات ذات شارة فائقة السرعة.

وتُعَد السحابة السيادية الفيدرالية السويسرية أوضح مثال على ذلك. المنتج الذي يتم تسويقه على أنه السحابة السيادية في سويسرا تم تغيير علامته التجارية بشكل أساسي إلى Microsoft Azure. ويرفض الجيش السويسري استخدامه. إذا لم تتمكن من نشر القوات المسلحة لبلدك على السحابة السيادية التي تروج لها لمؤسساتك، فلن يكون لديك منتج سيادي. لديك قطعة أثرية المشتريات.

ولكن حتى عندما تكون السحابة الأساسية تحت سيطرتك حقًا، هناك مشكلة ثانية لم تتمكن معظم محادثات الشراء هذه من حلها بعد. ليس من الجيد أن يكون لديك سحابة سيادية تعمل في بلدك وتكون مفتوحة المصدر وتحكمها أنت، ولكن بعد ذلك تستخدمها لتشغيل برامج سحابية أمريكية لها أبواب خلفية.

لذا، إذا قمت بإنشاء Salesforce ذات سيادة، واستخدمت Salesforce كبرنامج، وقمت بتشغيلها على السحابة السيادية الخاصة بك، ودفعت رسوم الترخيص، وأطلقت عليها اسم air-gapped، فستواجه نفس المشكلة بطبقة واحدة. التطبيق لديه أبواب خلفية.

من المحتمل أن يكون لديه أيضًا مفاتيح قتل. وتوقفت مفاتيح القتل عن كونها افتراضية منذ وقت طويل. وقد اقتربنا من ذلك مع حادثة ترامب وجرينلاند في العام الماضي، فليس من المستبعد أن تبدأ الإدارة الأمريكية، تحت ضغط سياسي كاف، في وقف عمليات الانتشار الأجنبية.

لا يتغير غلاف السيادة حول البنية التحتية للقياس الفائق من حيث تنشأ التكنولوجيا الأساسية. وهذا لا يغير حقيقة أن البرنامج السحابي تم كتابته من قبل شركة أمريكية أو صينية، مع أي أبواب خلفية مخفية ومفاتيح قتل تأتي مع ذلك.

ولا يغير الحسابات عندما تتعطل البنية التحتية الأساسية. والبنوك الإماراتية التي تعمل بموجب إعفاءات أسبوعية ليست في هذا الوضع بسبب فشل عقودها السيادية. وهم في هذا الموقف لأنه لا يمكن استدعاء العقود بالسرعة الكافية لنقل عبء العمل المصرفي من مركز بيانات متضرر إلى مركز آخر في غضون أيام، ناهيك عن ساعات.

يمكنك تمويل النماذج وشراء وحدات معالجة الرسومات وإطلاق مبادرات سحابية وطنية. ولكن إذا كانت البنية التحتية التي تعمل عليها هذه الأنظمة مملوكة لمقدمي خدمات أجانب، فإنك لم تحقق السيادة. لقد قمت بإنشاء تبعية ذات علامة تجارية أفضل.

يبدو الإصلاح المعماري مختلفًا.

بدلاً من وضع غلاف سيادي حول مكدس شخص آخر، يمكنك إنشاء سحابة يتم إنشاؤها بواسطة شبكة رياضية، تجمع بين عقد الحوسبة من أطراف مستقلة، في ولايات قضائية مختلفة، ويحكمها بروتوكول بدلاً من بائع. يصبح برنامجك بعد ذلك محصنًا ضد اختراقات البنية التحتية التقليدية، ويمكنك تغيير مقدمي الخدمة الذين يقومون بتشغيل تلك العقد دون مقاطعة برنامجك المستضاف على الإطلاق.

الآلية واضحة ومباشرة. لنفترض أنك قمت بنشر السحابة الخاصة بك عبر مراكز بيانات أمازون، وقررت أنك تريد الانتقال إلى Google. يمكنك إضافة عقد جوجل جديدة. بمجرد مزامنتها مع شبكتك الفرعية، يمكنك حذف عقد Amazon. تستمر تطبيقاتك وخدماتك في العمل دون أي عوائق. لا يلاحظ المستخدمون أي شيء. تسير السحابة عبر الحساب الأساسي. برنامجك المستضاف مستقل تمامًا عن موفر الحوسبة الأساسي.

قابلية النقل رياضية. يتم فرضه على مستوى البروتوكول باستخدام التسامح مع الخطأ البيزنطي، مما يعني أن عددًا كافيًا من العقد يجب أن يتفق على كل تغيير في الحالة حتى يحدث أي تغيير في الحالة. إذا حاول أحد المتسللين نقل عبء العمل، فلن يتمكن من ذلك، لأن اثنين زائد اثنين لا يمكن أن يساوي خمسة. اثنان زائد اثنان يساوي دائمًا أربعة، ولهذا السبب فهي مقاومة للاختراق. لا يمكن أن يكون لديك هجوم من نوع Sybil عليها أيضًا، لأن العقد يجب أن تخضع لنظام الإدارة الذي يعمل على الشبكة.

ويبدأ هذا الضمان الرياضي في الظهور بمظهر أكثر جاذبية عندما يتحول السؤال من التعرض التنظيمي إلى المخاطر الحركية. لقد قمت بعرض نموذج مقدمي الخدمات المتعددين والسلطات القضائية المتعددة لعملاء الشرق الأوسط على وجه التحديد بسبب هجمات الطائرات بدون طيار على مراكز البيانات.

إن قواعد اللعبة التقليدية المتعلقة بالمرونة السحابية، مع مناطق تجاوز الفشل والنسخ الاحتياطي متعددة المناطق داخل نفس المزود، لا تحل هذه المشكلة. إذا ضربت طائرة بدون طيار مركز البيانات الذي توجد به منطقتك الأساسية، فستكون منطقة تجاوز الفشل معرضة للخطر إحصائيًا أيضًا. الهدف من تشغيل السحابة كشبكة رياضية هو أنه حتى عندما يقوم الإيرانيون بتشغيل طائرات بدون طيار على مراكز البيانات، فإن الأشياء الخاصة بك لا تزال تعمل على أمازون. انها فقط لا تنخفض.

هناك حجة مضادة معقولة مفادها أن هذه البنية صعبة. إنها. ويتطلب الأمر من المؤسسات أن تفكر بشكل مختلف حول كيفية توفير الحوسبة وإدارتها وتدقيقها. فهو يتطلب من الحكومات أن تقبل أن السيادة هي ملكية للهندسة المعمارية، وليس للعقد. ويتطلب الأمر من الصناعة الأوسع أن تعترف بأن عصر التغليف الفائق، السحابة السيادية التي تحمل العلامات التجارية AWS أو Azure أو Google، والتي يتم بيعها كإجابة للسيادة الرقمية، هي حالة انتقالية، وليست وجهة.

لكن هذا التحول يحدث على أي حال. الانقطاع الرئيسي التالي في مركز بيانات Hyperscaler، سواء كان حركيًا أو غير ذلك، سيجبر المحادثة على الدخول في سجل جديد. سوف يفرض عقد السحابة السيادية التالي المُوقع ولكنه غير صالح قانونيًا إجراء حساب المشتريات. إن المؤسسات التي ستنجو من كليهما، وهي قادمة، على جدول زمني يُقاس بالأشهر وليس السنوات، ستكون تلك التي تم تصميمها للواقع المعماري المتمثل في تعدد مقدمي الخدمات، والسلطات القضائية المتعددة، وقابلية النقل المفروضة رياضيًا قبل وقت طويل من مطالبتهم بذلك.

السيادة ليست ملصقًا تضعه على سحابة شخص آخر. إنها خاصية لكيفية بناء النظام.

دومينيك ويليامز هو مؤسس مؤسسة ديفينيتي، منظمة البحث والتطوير غير الربحية التي تقف وراء بروتوكول الإنترنت للكمبيوتر.