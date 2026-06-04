مكافأة رئاسية للمنتخب اليمني بعد استكمال التأهل إلى كأس آسيا 2027

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

احتفت القيادة الرئاسية اليمنية بترشيح المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا 2027، معلنة تقديم مكافآت إنسانية لأعضاء إلى، إلى جانب التعهد بتكريم منتخبه خلال مرحلة التوقف، عقب الإنجاز الذي حقق الفوز على لبنان وحجز بطاقة العبور إلى البطولة القارية الثانية في تاريخ اليمن.

وأجرى رئيس مجلس القيادة للقيادة العليمي اتصالاً رسمياً برئيس كرة القدم اليمنية أحمد صالح العيسي، حيث انضم من خلاله اللاعبين والجهازين الفنيين والإداريين والشعب اليمني لتحقيق الإنجاز، مشيداً بالأداء الذي قدمه منتخب مشوار، وحققه من فرحة ووحدة مشرقة حول “الأحمر” في واحدة من أبرز المحطات الرياضية خلال السنوات.

وأشار العليمي حرصه على تكريم المنتخب الوطني فقط لدعم والتسهيلات اللازمة والتي تستمر في تحقيق النتائج الإيجابية، وضرورة حضور المنتخبات اليمنية في الاستحقاقات.

في هذا العام، أعلن وزير الخارجية الرياضي نايف البكري، خلال مؤتمره الفني ببعثة المنتخبة في الدوحة، عن تكريم فخره بـ 10 آلاف ريال سعودي لكل فرد من الأعضاء اختاروا من المرشحين والإداريين، متنافسين من رئيس مجلس القيادة المختص، مكرماً للجهود التي أثمرت في القاري.

براءة اختراعها النهائية تم تسجيلها وطنيا بشكل كبير يعكس الرياضيين اليمنيين على تجاوز التحديات بنجاحات بالرغم من الظروف الصعبة، مشيداً بما في ذلك اللاعبون من روح القتال والإصرار على بذل جهد مجهود.

من جانبه، قرر رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم تصميمه لاهتمام الحركة الرياضية ومتابعيها للمنتخب، بالتأكيد أن الفخر يمثل مصدر لكل اليمنيين الذين يتفوا خلف منتخبهم حتى يحقق طموحهم الآسيوي.

وقد تم اختياره وطنياً مؤهلاً لتأهله إلى نهائيات كأس آسيا 2027 بعد فوزه على الفرق البرتغالية بهدفين دون مواجهة في المنافسة الحاسمة التي احتضنتها الدوحة، ليضمن مشاركتها الثانية في البطولة القارية بعد ظهوره الأول في نسخة 2019.