الأمن في حضرموت يضبط معملين لتصنيع الخمور

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت عن ضبط معملين لتصنيع الخمور في عمليتين فقطيتين منفصلتين لنفتا في مديريتي القطن والمكلا.

وقالت الشرطة إنها بدأت أولاً في ضبط معمل داخل إحدى فرق مديرية القطن، حيث ثرت على الخمور المبدع المعبأة في قوارير، مع أحد المشتبه بهم، فيما تواصلت التحريات للقبض على متورط آخر في الحادثة.

عملية ثانية في مدينة المكلا، باريس، الأجهزة الأمنية من مداهمة موقع لتصنيع البلد خمري في وادي ابن سيناء، وضبط الأشياء المستخدمة في القيادة، بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى شخصين على ذمة الحال.

وقالت الشرطة إنها تم تحري المضبوطات وإيداع الموقوفين تمهيدا لعدم استكمال الإجراءات القانونية وحالتهم للمحاكم القضائية.