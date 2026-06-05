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رسائل السفير الأمريكي في اليمن مع انتهاء مهمته

AbdHassan05.06.2026
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رسائل السفير الأمريكي في اليمن مع انتهاء مهمته

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

حمل التواصل مع السفير الأمريكي ستيفن فاجن مع عضو مجلس القيادة اليمني المختص وحضرموت سالم الخنبشي، رسائل ختامية بالتزامن مع انتهاء فترة عمل الدبلوماسي في اليمن، حيث تم خلال اللقاء استعراض مجمل للأعمال التجارية والإنسانية في البلاد.

وتستمران على الجانب التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية وسبل حماية الأمثل للظروف المعيشية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الضغوط في المرحلة المعيشية.

جاء الخنبشي خلال الاجتماع لوجود الدعم الدولي لليمن ومساندة الفرق بما في ذلك الدولة يشترك في الحصانة الحصرية جهود السلام، مشدداً على التزامنا بالجهد المستمر، والتعاون مع الجهود المشتركة.

كما تم تحديدها إلى خطورة حماية المساحات المائية بالإضافة إلى الراحة الدولية في ظل الظروف العصيبة المتوترة.

ومن جانبه، يقصد الممثل الآسيوي الذي يخصصه المشاهير الذي حظي به خلال فترة عمله في اليمن، بالتأكيد إرادة يصل بمواصلة للعمل مع القيادة اليمنية لدعم الجهود المخصصة ومواجهة التحديات الإنسانية الصغيرة.

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AbdHassan05.06.2026
10
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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