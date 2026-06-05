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إعلان الأساسي لمنتخب اليمن في مواجهة لبنان الحاسمة

AbdHassan05.06.2026
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إعلان الأساسي لمنتخب اليمن في مواجهة لبنان الحاسمة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلن الجهاز الفني للمنتخب اليمني الأول لكرة القدم، المدرب نور الدين، الجولة ولد علي، ويغادر الأساسيات التي ستقام في بطولة المرتقبة أمام المنتخب اللبناني، مساء اليوم، في الآونة الأخيرة من التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027.

وجاءت الأساسية برفقة محمد أمان في حارسة جيوبا، وأمامه سكوتر هارون الزبيدي، ونادر سهل، ورامي الوسماني، ورضوان الحيشي، فيما ضم خط الوسط أسامة عنبر، وعمر جولان، والقائد المنتخب عبدالواسع المطري، وناصر محمدوه، بينما حضر كل من عمر الدحي وعبدالمجيد صبارة.

وضمت قائمة البدلاء كلياً من: عماد الجديمة، وعادل عباس، ونواف عبدالله، أنيس المعاري، وأسامة حيدر، ويوسف الحيمي، وعمرو طلال، وعلي الدقهين، ومحمد هاشم، وممدوح عجاج، وعبدالله السعدي، وحمزة الريمي.

ويدخل المنتخب اليمني اللقاء التحضيري لآمال كبيرة وجاء بنتيجة واحدة من أهم النقاط خلال مشوار التصفيات الآسيوية.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏AFC CUP ASIANCUP 2027 ARABIA SAUDI QUALIFIERS 3 2 6 19 قائمة البداية 1 محمد أمان (G) هارون الزبيدي نادر سهل رامي الوسماني رضوان الحيشي أسامة عنبر عمر جولان عبدالواسع المطري (C) ناصر محمدوه عمر الدحي عبد المجيد صبارة 15 16 11 7 9 13 1عماد ,الجديمة، 1عادل عباس 20 نواف عبدالله 8 أنيس المعاري، 23 أسامة ،حيدر بوسف الحيمي، عمرو طلال 15 علي الدكين، 10 محمد هاشم 12 ممدوح عجاج، 22 عبدالعبدالله لله السعدي، 4، 4 حمزة الريمي'‏

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AbdHassan05.06.2026
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صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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