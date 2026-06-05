يصل قطاع ViaTunisia تحت سطح البحر إلى حالة الاستعداد للخدمة

من خلال تعزيز الاتصال الرقمي بين أوروبا وشمال أفريقيا، وصل قطاع كابل ViaTunisia البحري بين مرسيليا في فرنسا وبنزرت في تونس إلى حالة الاستعداد للخدمة (RFS)، مما أدى إلى الانتقال من البناء إلى التوافر التشغيلي الكامل على طريق جديد “مباشر ومرن” بين جنوب أوروبا وشمال أفريقيا.

بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي في إطار البرنامج الرقمي لمرفق ربط أوروبا (CEF)، تم تصميم مشروع ViaTunisia لتوفير طريق اتصال عالي السعة وآمن ومتنوع وجسر رقمي. بين القارتين. ووفرت اتفاقية المنحة، الموقعة في ديسمبر 2022، تمويلًا يغطي 30% من تكاليف البناء والإدارة.

ويمتد الكابل مباشرة إلى البنية التحتية العالمية لشركة الاتصالات الرائدة Orange في مرسيليا، مما يتيح الاتصال البيني “السلس” مع مراكز البيانات الأوروبية الكبرى والشبكات الدولية.

ومن خلال الجمع بين المرونة والأمن والأداء للعمود الفقري العالمي مع دور مرسيليا كمركز رائد للربط البيني، ستتطلع شركة ViaTunisia إلى توفير اتصال مباشر عالي السعة بين شمال إفريقيا والعالم الرقمي الأوسع. كما أنها ستعمل على مضاعفة خيارات المسارات في هذه المنطقة، خاصة في المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية، مما يقلل من الانقطاعات الناجمة عن فشل الكابلات، وبالتالي تحسين تقديم طريقة لتعزيز مرونة الشبكة بشكل عام.

قال شركاء ViaTunisia إن الرحلة إلى RFS بدأت قبل وقت طويل من وصول الكابل إلى قاع البحر. تم إنشاء ViaTunisia كنظام مفتوح من نقطة إلى نقطة مع عمر تصميمي يصل إلى 25 عامًا، وقد انتقل الآن عبر مراحل تشمل المسوحات البحرية واختبارات قبول المصنع وتحميل الكابلات ومدها وهبوطها على الشاطئ والربط النهائي.

تم تنفيذ العمليات البحرية بواسطة سفن الكابلات Sophie Germain التابعة لشركة Orange Marine وسفن الكابلات Teliri التابعة لشركة Elettra TLC، بتنسيق من Elettra TLC، مع تصميم النظام والمعدات التي تم تسليمها بواسطة Alcatel Submarine Networks (ASN).

تمتد ViaTunisia مباشرة إلى البنية التحتية العالمية لشركة Orange في مرسيليا من خلال حلقة ألياف حضرية زائدة عن الحاجة تربط جميع مراكز البيانات التابعة لها في المدينة. ترى شركة الاتصالات أن هذا الإعداد يتيح التواصل البيني وتوزيع القدرات الدولية عبر أوروبا.

يعد الرابط جزءًا من نظام Medusa Submarine Cable System الأوسع تحت البحر، والذي سيسعى إلى إنشاء طريق جديد مباشر ومرن عبر البحر الأبيض المتوسط، مما يدعم الطلب المتزايد على حركة البيانات والخدمات السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومبادرات التحول الرقمي عبر المنطقة.

يبلغ طول ميدوسا، المملوك لشركة البنية التحتية والاتصالات الإفريقية AFR-IX Telecom، 8760 كيلومترًا، وسيكون أول وأطول كابل بحري يربط دول البحر الأبيض المتوسط ​​الرئيسية، مما يوفر الوصول إلى البنية التحتية للاتصالات و16 نقطة هبوط حول البحر الأبيض المتوسط.

سيحتوي الكابل على مقاطع تحتوي على ما يصل إلى 24 زوجًا من الألياف، بسعة 20 تيرابايت لكل زوج من الألياف. ويقال إن هندستها المعمارية تقدم تصميمًا فريدًا. تم تصميم ميدوسا كنظام مفتوح الوصول، وسوف تتطلع إلى تزويد مزودي الاتصالات في جميع أنحاء المنطقة بإمكانية الوصول إلى خدمات الاتصال المتقدمة، ودعم نشر 5G، ونمو البنية التحتية السحابية، ومتطلبات النطاق الترددي المتزايدة للذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية.

من الناحية التشغيلية، سيكون لدى ميدوسا منطقتان رئيسيتان، هما أوروبا وشمال أفريقيا. وفي أوروبا، لديها فروع تشغيلية محلية في أيرلندا والبرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص. تحمل هذه الفروع تراخيص وتصاريح، ويقع مركز عمليات الشبكة في أوروبا. في شمال أفريقيا، لدى ميدوسا اتفاقيات مع مشغلين محليين مرخصين لحفلات الهبوط.

وقال الاتحاد الأوروبي إن هذه الخطوة أظهرت التزامه بتعزيز الاتصال الرقمي، ودعم النمو السريع لحركة البيانات المدفوعة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إتاحة فرص جديدة للخدمات الرقمية والاستثمارات والابتكار.