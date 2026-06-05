يقدم برنامج TeamViewer وMicrosoft الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز للحصول على مساعدة عن بعد أكثر وضوحًا وذكاءً

سعيًا إلى تعزيز الخبرة التي يواجهها العاملون في الخطوط الأمامية في البيئات الصناعية، وتقديم دقة فيديو عالية الجودة حتى في ظل ظروف الشبكة الصعبة، دخل برنامج TeamViewer في شراكة مع Microsoft لجلب إمكانات الذكاء الاصطناعي (AI) على الجهاز إلى حل المساعدة عن بعد Assist AR (الواقع المعزز).

قال مزود حلول الاتصال عن بعد وحلول أماكن العمل الرقمية أنه عندما يحتاج مهندس ميداني إلى التوجيه عن بعد لإصلاح قطعة من المعدات الصناعية، فإن كل ثانية لها أهميتها.

وأضافت أن العاملين في الخطوط الأمامية يتواجدون في كثير من الأحيان في مواقع تكون فيها تغطية الهاتف المحمول غير مكتملة في أحسن الأحوال، مثل أرضيات المصانع أو مواقع العمل النائية أو في الميدان. ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون بث الفيديو الضبابي أو المتجمد هو الفرق بين الإصلاح السريع وساعات التوقف المكلفة. وقال برنامج TeamViewer إن أدوات المساعدة عن بعد التقليدية يمكن أن تواجه صعوبة في الحفاظ على الجودة في ظل هذه الظروف.

يستخدم برنامج TeamViewer Assist AR الآن واجهة برمجة تطبيقات Windows AI (API) للحصول على دقة فيديو فائقة (VSR) في مجموعة TeamViewer Frontline الأساسية. ويقال إن النتيجة هي الحصول على فيديو أكثر وضوحًا للداعمين عن بعد الذين يقومون بتوجيه الفنيين الميدانيين، حتى عندما يكون الفني على اتصال محمول ضعيف أو غير مستقر.

بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد على الخبرة عن بعد – في التصنيع أو المرافق أو الرعاية الصحية أو الخدمات الميدانية – قال برنامج TeamViewer إن هذا يترجم مباشرة إلى حل أسرع للمشكلات وزيارات أقل للموقع وخفض تكاليف التشغيل. يمكن للفرق التعاون بشكل أكثر فعالية بغض النظر عن مكان تواجد الأشخاص أو الشبكة التي يستخدمونها.

قالت الشركة إن Assist AR قادر على استخدام الإمكانات الجديدة لتقديم “جودة فيديو أفضل في ظروف الشبكة السيئة، وتقليل عيوب الفيديو والأخطاء والاستخدام الأمثل لعرض النطاق الترددي”. يستخدم VSR نماذج تعمل محليًا على جهاز الاستقبال لإعادة إنشاء الفيديو الوارد وتحسينه في الوقت الفعلي عبر مجموعة واسعة من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows والمزودة بوحدات معالجة مركزية قوية.

يتوفر الآن الإصدار المحسّن من VSR من Assist AR في نسخة تجريبية مغلقة، ومن المقرر أن يتوفر بشكل عام في الأسابيع المقبلة مع VSR على أجهزة الكمبيوتر الشخصية Copilot+. ويعتزم برنامج TeamViewer جلب هذه الإمكانية إلى المنتجات الأخرى عبر مجموعته.

قال ألفريدو باترون، نائب الرئيس التنفيذي للنظام البيئي الشريك العالمي والقنوات في TeamViewer: “TeamViewer هي شركة رائدة عالميًا في تعزيز العاملين في الخطوط الأمامية ومتخصصة في التوجيه عن بعد. يسعدنا التعاون مع Microsoft لتقديم دقة فيديو عالية المستوى حتى في ظل ظروف الشبكة الصعبة لمستخدمينا. يؤكد هذا التعاون على التزامنا بمعالجة مشكلات العالم الحقيقي التي يواجهها أولئك الذين يحافظون على استمرار العمليات.”

وأضاف ميك تشيرنومورديكوف، رئيس علاقات وشراكات مطوري Windows في Microsoft: “في Microsoft، نواصل الاستثمار في تمكين إمكانات الذكاء الاصطناعي على الجهاز لمطوري تطبيقات Windows، ويسعدنا أن نتشارك مع TeamViewer لتعزيز تجارب الدعم عن بعد لعملائنا المشتركين باستخدام Windows AI API الجديد لـ VSR.”

قال برنامج TeamViewer أن لديه حاليًا أكثر من 620.000 عميل عبر الصناعات التي تعتمد على منصة العمل الرقمية الخاصة به. في عملية نشر رئيسية مع Mercedes-AMG Petronas F1، شهدت تقنية Frontline من TeamViewer استخدامًا بين قسم الاختبار والتطوير التابع لفريق السباق لتسريع تجميع الأجهزة لبرنامج الاختبار الخاص بها من خلال الابتعاد عن استخدام الرسومات المطبوعة إلى تعليمات الواقع المعزز في الوقت الفعلي.

تمكن المهندسون من استخدام الكمبيوتر اللوحي لرؤية تعليمات الواقع المعزز الواضحة في الوقت الفعلي والتي توضح بالضبط كيفية تجميع الأجزاء معًا. أثبت هذا الفحص اليدوي من منصة الحفر إلى الورق أنه أسلوب يستهلك الكثير من الوقت، وقد تم تسريعه من خلال تقديم تراكبات متحركة توضح تسلسلات التجميع خطوة بخطوة.