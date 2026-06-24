الرئيس التنفيذي لشركة Pegasystems ومؤسسها آلان تريفلر يتحدث عن “جنون” وكيل الذكاء الاصطناعي

يقول آلان تريفلر، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Pegasystems، إن موردي البرمجيات الرئيسيين يتبعون “فلسفة الجنون” من خلال إقناع الشركات بنشر الآلاف من عملاء الذكاء الاصطناعي.

يدعي تريفلر، المعروف بآرائه الصريحة، أن الشركات معرضة لخطر اصطفاف المشاكل للمستقبل من خلال إطلاق العنان لعدد كبير من عملاء الذكاء الاصطناعي الذين لديهم القدرة على اتخاذ قرارات يحتمل أن تكون حاسمة للأعمال على شبكات الكمبيوتر الخاصة بهم.

يقول مراقبو الصناعة إن شركة Trefler على حق عندما يتعلق الأمر بسير العمل ذو المهام الحرجة في الصناعات الخاضعة للتنظيم التي توفرها شركة Pega، لكن موردي البرامج الآخرين أصبحوا يسيطرون على الذكاء الاصطناعي الوكيل.

صرح نيل وارد داتون، نائب رئيس الأبحاث لتقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي في مجموعة التحليل IDC، لموقع Computer Weekly أنه على الرغم من وجود سباق بين الموردين ليُنظر إليهم على أنهم يتمتعون بقدرات الذكاء الاصطناعي، إلا أنه وراء الكواليس، يقدم موردون آخرون حواجز الحماية الخاصة بهم للذكاء الاصطناعي.

وقال: “أعتقد أن شركة Pega أدركت في وقت مبكر جدًا أنه يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إنشاء نظام حتمي، مثل تطبيق Pega. الآن … بدأ جميع البائعين الآخرين في القيام بذلك أيضًا، ولكن Pega كانت واحدة من الأوائل”.

وقال: “عندما تتخلف عن العناوين الرئيسية وتتحدث إلى ServiceNow أو Salesforce أو Microsoft، سيتحدثون جميعًا بطريقتهم الخاصة حول هذا النوع من النهج المختلط، حيث نعم، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي، ويمكنك استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، ولكن في الواقع تحتاج إلى دمجهم مع الأساليب التقليدية الحتمية المستندة إلى القواعد بشكل أكبر”.

جنون عملاء الذكاء الاصطناعي الجماعي صرح تريفلر لـ Computer Weekly أن موردي برامج المؤسسات الرئيسيين معرضون لخطر السير في المسار الخاطئ من خلال الترويج لفكرة أنه يمكن بناء الأنظمة المهمة بأمان على عملاء الذكاء الاصطناعي. وقال: “أعتقد أنهم اعترفوا بالفعل بأنه سيكون لديهم آلاف العملاء، وربما أكثر من 10 آلاف، وأعتقد أن الفلسفة جنون”. يقدم موردو برامج المؤسسات الكبيرة “أبراج التحكم” للسماح للمؤسسات بمراقبة وإدارة عملاء الذكاء الاصطناعي لديهم. لكن تريفلر يرى أن عوامل الذكاء الاصطناعي لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير بحيث لا يمكن استخدامها على نطاق واسع لتشغيل التطبيقات ذات المهام الحرجة في المؤسسات. “[Software companies] لقد اعترفوا بالفعل أنه سيكون لديهم الآلاف من العملاء، وربما أكثر من 10000، وأعتقد أن الفلسفة جنون. آلان تريفلر، بيغاسيستمز وقال: “أنت لا تريد أن تحاول هذه المبادرات المجزأة والمنفصلة إدارة أشياء مهمة في العمل حيث قد تعامل العملاء بشكل مختلف بطرق لا ينبغي لها ذلك”. عندما يخطئ الذكاء الاصطناعي، فمن الممكن أن يخطئ بطريقة مذهلة، كما اكتشف المسوقون الذين اختاروا شعارًا أنشأه الذكاء الاصطناعي لشركة ستاربكس في كوريا الجنوبية، عندما أدت حملة “يوم الدبابة” إلى أعمال شغب وطنية وتحطيم العملاء للأكواب التي تحمل العلامة التجارية ستاربكس، أعقبها استقالة رئيسها التنفيذي. تأسست شركة Pegasystems على يد تريفلر في عام 1983، وهي الآن في طريقها لتصبح مؤسسة تبلغ إيراداتها ملياري دولار. يقع مقر شركة البرمجيات في ماساتشوستس في الولايات المتحدة توفر منصة العمليات التجارية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة لبعض من أكبر الشركات في العالم. وهي تدرج دويتشه تيليكوم ومجموعة لويدز المصرفية وشاحنات دايملر بين عملائها.

سوف تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي يرى تريفلر مستقبلًا كبيرًا للذكاء الاصطناعي في المؤسسة، لكنه يشعر بالقلق من عدم القدرة على التنبؤ به والتكاليف المرتفعة لرموز الذكاء الاصطناعي، ويعتقد أن المعدل الحالي للاستثمار في مراكز البيانات لتشغيل الذكاء الاصطناعي غير مستدام. قال تريفلر: “لقد كان من المثير للقلق للغاية بالنسبة لي أن أقود سيارتي على الطريق السريع 101 في كاليفورنيا منذ حوالي شهرين”. “كانت هناك لوحات إعلانية تلو الأخرى لشركات الذكاء الاصطناعي. أنا أعمل في هذا المجال، ولم أكن أعرف 80% منها.” ويتوقع أنه عندما تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي، فمن غير المرجح أن تتمكن العديد من هذه الشركات من البقاء على قيد الحياة. وقال: “أعتقد أنك ستحصل على وميض حقيقي من الكثير من الشركات التي ربما كانت لديها فكرة جيدة، ولكن تجد أن هناك خطوة كبيرة بين ذلك وبين الأعمال المستدامة”. لقد عاش تريفلر فقاعات التكنولوجيا من قبل. انفجرت فقاعة كابلات الألياف الضوئية في عام 2000 بعد أن قامت الشركات بوضع كميات هائلة من كابلات الألياف الضوئية التي تجاوزت الطلب بشكل كبير. كانت هناك “إعادة توازن مالي حتمية”، مع توقف العديد من شركات الألياف الضوئية عن العمل. ولكن على مدار العشرين عامًا التالية، تم استخدام الألياف الزائدة في النهاية. ويشير إلى أنه إذا انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي، فسوف تحتاج الشركات إلى إعادة تقييم ما تريد استخدام نماذج لغوية كبيرة قوية (LLMs) من أجله.

الذكاء الاصطناعي يغير طبيعة مهنة تكنولوجيا المعلومات لقد غيّر الذكاء الاصطناعي بالفعل طبيعة مهنة تكنولوجيا المعلومات. يقول تريفلر إن منصات البرمجيات، مثل منصة Pega’s Blueprint ومنصة Pega’s Infinity السحابية، تسمح بشكل متزايد للأشخاص الذين لا يتمتعون بمهارات تكنولوجيا المعلومات بتصميم وبناء تطبيقات الأعمال. قبل بضع سنوات، كانت نفس المهام تتطلب خبراء في برامج Pegasystems، الذين كان من الصعب العثور عليهم في كثير من الأحيان وكانوا يتقاضون رواتب عالية. اليوم، يمكن تنفيذ أعمال التصميم من قبل أشخاص ذوي مهارات تجارية بدلاً من المهارات التقنية. ستظل الشركات بحاجة إلى أشخاص ذوي خبرة فنية لدمج أنظمة تكنولوجيا المعلومات المعقدة، ولكن عمليات التكامل القياسية سيتم إنجازها، وفقًا لتريفلر. وقال: “إنهم بالفعل خارج الصندوق إلى حد كبير”. الاستخدام الواسع النطاق للذكاء الاصطناعي يعني أن وظائف تكنولوجيا المعلومات ستصبح “مضغوطة”. ستكون هناك حاجة لعدد أقل من المبرمجين، على سبيل المثال، حيث تنتج نماذج اللغات الكبيرة كميات كبيرة من التعليمات البرمجية. وقد أدى ذلك إلى وضع محترفي تكنولوجيا المعلومات تحت ضغط لإثبات قيمتهم من خلال استخدام LLMs لبرمجة كود الكمبيوتر بكميات كبيرة. قال تريفلر: “المشكلة هي أننا جميعًا تعلمنا أن وجود المزيد والمزيد من الأكواد البرمجية في الأعمال التجارية لا يجعل هذه الأعمال أكثر موثوقية”.

الحاجة إلى القدرة على التنبؤ يصف تريفلر نفسه بأنه “صوت صارخ وحيد في البرية”، ويحذر الشركات، بما يتعارض مع الحكمة المتصورة، من التفكير مرتين قبل نشر الذكاء الاصطناعي الوكيل على نطاق واسع. وهو لا يرى كيف يمكن أن يتم السماح للآلاف من وكلاء الذكاء الاصطناعي بالتفاعل مع العملاء، أو اتخاذ القرارات التي تؤثر على الأعمال، بشكل آمن أو فعال من حيث التكلفة. وقال: “ما أقوله هو أن الشركات التي ترغب في الحصول على اتساق معين في العمليات، واتساق الروح، واتساق النتائج، تحتاج إلى القيام بذلك بطريقة أخرى”. يحذر تريفلر من أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن التنبؤ به. يمكن أن تعامل العملاء بشكل مختلف بطرق لا ينبغي لها ذلك، أو قد تنتهك قانونًا أو لائحة عن طريق الخطأ. وقال: “أنت لا تريد أن تحاول هذه المبادرات المنفصلة والمنفصلة إدارة أشياء مهمة في العمل”. على مدى الشهرين الماضيين، أصبح التأثير الاقتصادي للذكاء الاصطناعي مشكلة متنامية، حيث بدأ الرؤساء التنفيذيون يشعرون بالقلق بشأن ارتفاع تكلفة رموز الذكاء الاصطناعي. يقارن تريفلر، وهو نصف مازح فقط، الزيادات الحالية في أسعار العملات الرمزية بكسب تاجر مخدرات للعملاء من خلال تقديم أدوية مجانية أو رخيصة، فقط لرفع السعر عندما يصبحون مدمنين. إن الميل إلى قياس تأثير الذكاء الاصطناعي من خلال عدد رموز الذكاء الاصطناعي التي يستهلكها الموظفون هو في غير محله، من وجهة نظر تريفلر، حيث أن المقياس الوحيد الموثوق به هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يساعد الشركات على توفير المال أو كسب المال.