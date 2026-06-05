صراع واسع النطاق للحصول على اتصال فعال في قطارات المملكة المتحدة

تدعو دراسة أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة Ofcom شركات الهاتف المحمول والسلطات المحلية وغيرها من جهود أصحاب المصلحة الرئيسيين على الصعيد الوطني لتحسين جودة وموثوقية خدمة الهاتف المحمول عبر خدمات القطارات بعد أن أظهرت اختباراتها أن شبكات الهاتف المحمول تقدم عادةً خدمة رديئة الجودة للركاب.

قامت دراسة جودة الهاتف المحمول التي أجرتها Ofcom بقياس أداء الهاتف المحمول عبر 24 قطاعًا من خطوط السكك الحديدية الرئيسية التي تغطي إنجلترا واسكتلندا وويلز، في دراستها المخصصة الأكثر شمولاً والمتوفرة حول هذا الموضوع حتى الآن.

تم إجراء البحث بواسطة Streetwave. تم إجراء دراسة منفصلة، ​​تغطي خط ترام في مانشستر الكبرى، بواسطة Opensignal وStreetwave. نشرت Ofcom أيضًا بحثًا نوعيًا بواسطة Jigsaw.

عكست النتائج الواقع بالنسبة للمسافرين في الخطوط في جميع أنحاء البلاد، مما يدل على أن السفر عبر القطارات يمكن أن يعني الخروج عن الشبكة بالنسبة لعدد كبير جدًا من الناس.

نظرت الدراسة في عدد المرات التي يمكن أن يحقق فيها الهاتف أداءً جيدًا، والذي تم تعريفه على أنه الحد الأدنى لسرعات التنزيل البالغة 5 ميجابت في الثانية في الثانية، وسرعات التحميل التي لا تقل عن 1.5 ميجابت في الثانية في الثانية، وزمن الاستجابة الذي يبلغ 50 مللي ثانية أو أقل. تتيح هذه الإمكانيات عادةً للأشخاص إجراء مكالمات فيديو أو بث المحتوى أو تصفح الوسائط الاجتماعية.

على وجه التحديد، وجد البحث أن المشغل EE استوفى تلك المعايير في 42% من قطاعات خطوط السكك الحديدية التي تم قياسها، وثلاثة في 21%، وO2 في 20%، وفودافون في 17%.

كما تم أيضًا قياس شبكة Wi-Fi التي توفرها شركات القطارات على متن القطار وأدائها جيدًا بنسبة 1% فقط من الوقت. ويعود هذا إلى حد كبير إلى التكنولوجيا القديمة التي تقدم الخدمة، بالإضافة إلى الحدود القصوى للسرعة.

في جوهر الأمر، قالت Ofcom إن البحث سلط الضوء على المشكلة الأساسية المتمثلة في أن إشارة الهاتف المحمول الصادرة من الصواري على الأرض غالبًا ما لا تكون قوية بما يكفي حول خطوط القطارات وأن بعض أنواع النقل يصعب على الإشارات المرور عبرها.

وفيما يتعلق على وجه التحديد بإشارات الهاتف المحمول في القطارات، لاحظت Ofcom أن المنافسة بين شبكات الهاتف المحمول وحدها لن تكون كافية لتحسين الاتصال. بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية للحكومة للمساعدة في توجيه نهجها، قالت Ofcom إنها ستنظر أيضًا في ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الطيف – موجات الأثير التي تعتمد عليها جميع التكنولوجيا اللاسلكية.

عندما أصدرت اتصالها بالهواتف المحمولة، نشرت Ofcom أيضًا تقريرًا، اتصال يمكنك الاعتماد عليه، النظر في إصلاح جودة خدمة الهاتف المحمول في المملكة المتحدة أينما يعيش الناس أو يعملون أو يسافرون.

لقد تطلعت إلى البناء على اندماج Vodafone و Three، الذي يلعب دورًا مهمًا في تحقيق نتائج أفضل، ويحدد مجالات التحسين ويدعو شركات الهاتف المحمول والسلطات المحلية والمطورين الكبار والحكومة وغيرهم إلى اتخاذ إجراءات منسقة.

أبرز التقرير أنه على الرغم من أن شبكات الهاتف المحمول في المملكة المتحدة استثمرت 10 مليارات جنيه إسترليني منذ عام 2020 في البنية التحتية، وأن الأسعار التي تدفعها سلة المستخدمين المتوسطة لخدمات الهاتف المحمول قد انخفضت بنسبة 20٪ بالقيمة الحقيقية، على الرغم من أن متوسط ​​استخدام البيانات أكثر من الضعف، إلا أن موثوقية وسلاسة تجارب الأشخاص لا تزال غير متسقة أو جيدة بما فيه الكفاية.

حذرت Ofcom من أن الجمهور يشعر بالقلق بشكل مبرر بشأن ما إذا كانت هناك تغطية مقبولة من مزود الخدمة الخاص بهم إلى جانب مدى نجاحه وعدد المرات. وأضافت أن معالجة هذه المشكلة تتطلب جهدًا وطنيًا تلعب فيه صناعة الهاتف المحمول والسلطات المحلية والحكومة ومطورو البناء وكبار الملاك دورًا يلعبونه.

وقالت Ofcom إنها تقترح أيضًا تحديث الطريقة التي تقيس بها أداء شبكات الهاتف المحمول، وذلك باستخدام بيانات التعهيد الجماعي للكشف عما إذا كانت تقدم أداءً جيدًا بنسبة 90٪ على الأقل من الوقت. تم تعريف ذلك على أنه سرعات تنزيل لا تقل عن 5 ميجابت في الثانية، وسرعات تحميل لا تقل عن 1.5 ميجابت في الثانية، وزمن استجابة لا يزيد عن 50 مللي ثانية.

سيكون الاستثمار من شركات الهاتف المحمول أحد المجالات الرئيسية للتحقيق في Ofcom. أشارت الهيئة التنظيمية إلى أن شركة Vodafone-Three قد قدمت التزامًا قانونيًا باستثمار بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني في البنية التحتية لشبكة 5G وأنها ستراقب التسليم وتفرض الامتثال جنبًا إلى جنب مع هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) التي تحمل التعهدات الرسمية. وتوقعت Ofcom أن تستجيب الشبكات الأخرى باستثماراتها الخاصة، وتعتقد أن العمل الجماعي للمشغلين سيكون المحرك الرئيسي للتحسينات.

وقالت ناتالي بلاك، مديرة مجموعة البنية التحتية والاتصال في Ofcom: “يتوقع الناس بحق الاتصال الذي يمكنهم الاعتماد عليه – وسيتطلب توفيره جهدًا وطنيًا مشتركًا. لقد عقدنا العزم على القيام بدورنا وسنعمل بشكل وثيق مع الصناعة والحكومة والسلطات المحلية وغيرها لكسر الحواجز التي تقف في طريق التقدم، حتى نتمكن من تمكين النمو الاقتصادي، وجعل الحياة اليومية أكثر سلاسة، وضمان حصول الناس على المزيد من الخدمة التي يدفعون مقابلها.”