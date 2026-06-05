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محمدوه بعد التأهل الآسيوي: الطموح لم يأتِ بعد وجماهير اليمن يستحق هذه الفرحة

AbdHassan05.06.2026
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محمدوه بعد التأهل الآسيوي: الطموح لم يأتِ بعد وجماهير اليمن يستحق هذه الفرحة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

شدد النجم اليمني ناصر محمدوه على التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027 على مسافة قصيرة فقط من بداية الطموحات الأكبر، مشدداً على أن المنتخب قادر على تقديم المزيد خلال مرحلة التوقف، بعد الإنجاز الذي يحقق بحجز بطاقة العبور إلى البطولة القارية.

وكان محمدوه بطل الحاسمة أمام لبنان وتحتل المركز الأول في التصنيف العالمي الذي سجل 2-0، ليقود “الأحمر اليمني” إلى صدارة مجموعته وانتزاع بطاقة التأهل إلى النهائيات الثانية في تاريخه.

وعقب اللعبة، اختار صاحب الثنائي العديد من الإنجازات، بالتأكيد أن اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى هذه اللحظة.

وقال إن المنتخب دخل اللقاء بشعار المشاركة فقط، مدركاً أن أي نتيجة أخرى لن يحقق الهدف المنشود، واختر أن المشاركين اشتركوا في تحمل مسؤولياتهم وعدد كبير من اليمنيين الذين تابعوا وتمكنوا من قدروا منتخبهم على تحقيق الاشتراك.

وأهدى محمدوه الفائز إلى الجماهير اليمنية التي ساندت المنتخب مشوار التصفيات، كما خص صاحبه بتحية خاصة متمنياً له الشفاء العاجل، بالتأكيد أن هذا الإنجاز جاء ثمرة دعم الجماهير كبيرة موثقة متبادلة بين اللاعبين والجمهور.

وأضاف أن جماهير اليمن كانت حاضرة في المدرجات وخلف الشاشات، تأخراً أن تواصل دعمها الثنائي خلال نهائيات كأس آسيا، وأن تكون من بين أكثر الجماهير حضراً لكماً في البطولة توقف بالسعودية.

هو النجم المنتخب اليمني على أن يتأهل لعدم تمثيل نهاية المشوار، بل خطوة نحو الأهداف الأكبر، بالتأكيد أن اللاعبين عازمون على الاستمرار في العمل لمستويات أفضل في الاستحقاقات القادمة.

ويمثل منتخب اليمن العودة إلى نهائيات كأس آسيا بعد الغياب عن نسخة عام 2023، كما المدرب نور ولد علي بدعم اللامحدود الذي قدمه الجماهير.

وقال: الشعب اليمني يستحق هذا الإنجاز. تتمحور كرة القدم حول النساء لحظات من الفرح والفخر وتمثيل اليمن على الساحتين التايلاندية.

وتابع: أهنئ اللاعبين وأفراد جهازي الفني، وأهدى هذا الاشتراك في الفوز بالشعب اليمني وعائلتي.

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AbdHassan05.06.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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