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أمطار رعدية متوقعة وأجواء ساخنة تضرب عدة محافظات خلال الـ24 الساعة القادمة

AbdHassan06.07.2026
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أمطار رعدية متوقعة وأجواء ساخنة تضرب عدة محافظات خلال الـ24 الساعة القادمة

يمن مونيتور/قسم الاخبار

أبرز المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز وإب والضالع وذمار وريمة والممحويت وحجة وغرب صعدة إضافة إلى أعمدة الجبال في لحج وأبين وشبوة.

كما يُتوقع أن يطلق أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من محافظتي عمران وصنعاء إضافة إلى أجزاء من سهلة تهامة

ركزت على عدم فقدان الحرارة إلى درجات حرارة شديدة على مناطق واسعة من الزملاء والهضاب الداخلي والسهول الساحلي مع درجة حرارة تتراوح ما بين 37 و46 درجة مئوية

ونبه المركز في مناطقها المقررة بسبب هطول الأمطار مباشرة من بداية جريان السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في مجاريها خلال أشهر قليلة وكذلك من العواصف الرعدية المصاحبة.

كما ينبهه في مناطق نيوجيرسي والهضاب الداخلية والسهول الساحلية في منطقة سيدني الساخنة والشديدة الحرارة.

وينصح بالتعرض لأشعة الشمس الناتجة عن شرب السوائل الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والعصر

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AbdHassan06.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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