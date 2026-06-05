بي بي سي تفقد حقوق بث الحدث الأيقوني لأول مرة منذ 72 عامًا في ضربة قوية | أخرى | رياضة

للمرة الأولى منذ الخمسينيات، لن تحصل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) على حقوق البث لألعاب الكومنولث، مع عودة الحدث الرياضي المرموق إلى اسكتلندا هذا الصيف. وحصلت شركة TNT Sports بالفعل على حقوق البث التلفزيوني المباشر والوسائط الرقمية للألعاب، التي أقيمت آخر مرة في برمنغهام عام 2022، بعد أن تفوقت على منافسيها.

كان من المتوقع أن تظل هيئة الإذاعة البريطانية تتلقى حزمة من أبرز الأحداث المجانية المرخصة من الباطن، بما في ذلك الجولات اليومية وأبرز الأحداث المسائية. ومع ذلك، لن تقوم هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) ببث حدث 2026 على الإطلاق، مع تدخل القناة الخامسة لتوفير الوصول العام المجاني عبر تغطية الأحداث البارزة.

إنها المرة الأولى منذ 72 عامًا التي لا تشارك فيها الشركة في بث الألعاب.

وقد عانت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) من المزيد من فقدان الحقوق في أماكن أخرى هذا العام. في مارس، تم التأكيد على أن الشركة لن تبث أيًا من برنامج The Boat Race، مع حصول Times Radio على حقوق الراديو بعد أن حصلت القناة الرابعة على حقوق التلفزيون. كما فقدت حقوق البث المباشر لمباريات الأمم الستة للرجال في إنجلترا.

ستتوفر ما يقرب من 600 ساعة من التغطية المباشرة لألعاب الكومنولث على قناة TNT Sports هذا الصيف. ستمتد المسابقة لمدة 11 يومًا وتقام في جلاسكو.

كان من المفترض في الأصل أن تستضيف فيكتوريا الألعاب في أستراليا. ومع ذلك، سحبت حكومة ولاية فيكتوريا خطط الاستضافة الخاصة بها بسبب ارتفاع توقعات التكلفة، مع تدخل غلاسكو – التي استضافتها آخر مرة في عام 2014 – كبديل.

ستبث القناة الخامسة أبرز الأحداث مجانًا. وقال بن فرو، كبير مسؤولي المحتوى: “تعد دورة ألعاب الكومنولث واحدة من الأحداث البارزة في صيف رياضي رائع هذا العام.

“هنا في 5 يسعدنا العمل مع TNT Sports لجلب أكبر نجوم الرياضة إلى جمهور مجاني في المملكة المتحدة.”

ويمثل هذا أحدث سلسلة من خيبات الأمل لهيئة الإذاعة البريطانية. ويبدو أن الأولويات قد تغيرت داخل هيئة البث، التي كانت تعاني من تخفيضات في الميزانية.

في السابق، ظهرت التغطية المفتوحة والمباشرة للفورمولا 1 ومباراة الكريكيت المباشرة بشكل بارز على منصات بي بي سي. ومع ذلك، اعترف مدير الرياضة أليكس كاي جيلسكي في وقت سابق من هذا العام أن البث المباشر للرياضة لم يعد ضروريًا للحفاظ على مكانتهم.

وفي حديثه في مؤتمر “فاينانشيال تايمز بيزنس أوف فوتبول”، قال: “التحدي الذي يواجهنا في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) طوال الوقت هو أن نتأكد من أننا في محادثة حول الأشياء المهمة.

“على سبيل المثال، لدينا حقوق الصوت للفورمولا 1 ولكن ليس حقوق الفيديو. لكن لا يزال لدينا تقارير وصفحات حية وفيديو رقمي تجتذب الملايين والملايين من الناس.

“لا يزال بإمكانك أن تظل ذا صلة، ولا يزال بإمكانك أن تكون مهمًا إذا لم تعرض الرياضة. لا يمكن لأحد أن يظهر كل شيء. لذا، عليك فقط التأكد من أنك مشارك في المحادثة.”

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