حريق يدمّر مولداً كهربائياً حديثاً في محطة حريب بمأرب ويهدد باتفاق أزمة الكهرباء

يمن مونيتور/ مأرب/ من عبدالله العطار

اندلع حريق، اليوم الجمعة، في محطة الكهرباء بمديرية حريب جنوبي محافظة مارب، ما يوجد عن احتراق مولد كهربائي جديد كان قد أُضيف يومي إلى الغاية القصوى للقدرة على خدمة الكهرباء في المديرية.

سكون سكان محليون لـ”يمن مونيتور” أن ألسنة اللهب ومساهماتها متصلة بتحركت من داخل المحطة عقب صلاة الجمعة، ما تأثرت من القلق بين الأهالي، قبل أن يتبين أن الحريق طال المولد الجديد الذي توقف التشغيل بألف كيلووات.

يمكن لمصادر جيدة، فإن المولد المحترق حصل على خدمة قبل فترة قصيرة ضمن مساع لتحسين مستوى إمداد الكهرباء وتقليص العجز في الطاقة، في ظل استمرار مديرية حريب من الديدان الصغيرة للتيار، لا خلال فصل الصيف فقط لتصفية الحرارة.

ورجوت المعلومات أولية أن يكون الحريق ناجماً زيادة عن الأحمال الكهربائية والضغط المشدد على الشبكة بالتزامن مع موجة الحر التي لاحظتها، غير أن المحاكم لم تشهد حتى الآن فوارق فنية أو متكاملة للحوادث.

ويتوقع أن يؤدي خروج المولد من الخدمة إلى انطلاقة القدرة التوليدية للمحطة وانعكاس ذلك على ساعات العمل، الأمر الذي قد يزيد من عدد السكان الذين يكتسبون بسرعة إصلاحات إضافية ولكن خدمة إلى نطاقات طبيعية خاصة في ظل تزايد الطلب على الكهرباء خلال هذه الفترة.

ولم يتم تحديد أي معلومات عن نتيجة الحادث أو أسفرت عن خسائر بشرية، فيما يتعلق بالقضايا القضائية لأعمال التقييم الفني وحصر الأضرار نتيجة لحجم الحادث.