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مركز إغاثة سعودي ينضم مساعدات إيوائية عاجلة للأسرى من حريق النمرة

AbdHassan12.06.2026
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مركز إغاثة سعودي ينضم مساعدات إيوائية عاجلة للأسرى من حريق النمرة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية مساعدات إيوائية طارئة طارئة على تدفئة من الحريق اندلع في منطقة الجريب بمديرية المسيلة بمحافظة تروس شرق اليمن، وتسبب في تفعيل عدد من المساكن.

وقال المركز إن تورنتو إيغاثي نُفذ عبر شريكه المحلي “ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية”، ويشتمل على توزيع 30 خيمة و30 حقيبة إيوائية على الأساسيات معيشية أساسية، مستخدمًا منها 180 شخصًا يتضررون من الحريق.

وقمت بإدخال هذا ضمن المرحلة الخامسة من مشروع خطة الطوارئ الإيوائية الذي ينفذه مركزًا في المحافظات اليمنية، بهدف إنشاء أعضاء سريعين للأسر المتأثرة بالكوارث والحوادث.

تشمل المساعدات توفير ملجأ مؤقت ومتطلبات أساسية للأسر التي تضم مساكنها، والمساهمة في الحد من الكوارث والأدوات المتضررين خلال الفترة الأولى من الخبرة.

ويسعد مشروع الطوارئ الإيوائية أحد البرامج الإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية والحوادث في اليمن، من خلال ميدان منفصل متخصص وآليات للانضمام المساهمة المنقذة للحياة.

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AbdHassan12.06.2026
18
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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