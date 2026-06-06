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☕☕☘☘☘وحتى بتوسيع فعالياته من هرمز إلى باب المندب والبحر الأحمر

AbdHassan06.06.2026
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☕☕☘☘☘وحتى بتوسيع فعالياته من هرمز إلى باب المندب والبحر الأحمر

يمن مونيتور/ طهران/ متابعة خاصة:

لو حرصت طهران بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية لتشمل مضيق باب المندب والبحر الأحمر والبيئة الهندية، عسكريًا في حال عودة واشنطن إلى خيار ضدها، معلنة وصول واشنطن إلى “طريق مسدود”، وحملة الرئيس دونالد ترامب مسؤولية كسر هذا الجمود.

وهدد المستشار المرشد في النهاية بالموظف الأعلى، محسن رضائي، الجيش الأمريكي بتوسيع نطاق العمليات العسكرية، ليشمل تكتيكات جوية وإستراتيجية طموحة، إذا ما قررت واشنطن مهاجمة الأراضي الباكستانية.

وأوضح رضائي، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن نطاق المواجهة القادمة لن يبرز على الخليج العربي، بل ناقش الصراع بعداً جديداً يشمل مناطق حرة واسعة تبدأ من ضيق هرمز، وتصفحاً بالمحيط الهندي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط.

إخطار مباشر للإدارة الأمريكية، ساهم في التأكد من أن الحرب سيدفع طهران إلى استهداف متطلبات تكتيكية تكتيكية ليونارد إضافية لم اليهود استهدافها من قبل، رغم هذه النبرة التصعيدية، وأشار إلى أن احتمالية اندلاع حرب شاملة جديدة لا تزال “منخفضة” في الوقت الحالي.

سياق متصل، تعاون مدير المرشد ملف الرؤية في مضيق هرمز، تبنى اتفاقية في الرؤية نيويورك التي تشير إلى طهران ومسقط تتقاسم السيادة والإدارة المشتركة للمضيق. ويستند المدافع عن هذه الفكرة إلى حسابات السفن العابرة، ويأخذها في الاعتبار مقابل تكاليف الإدارة والصيانة، ولا يقوم بتحليلها بحد ذاتها.

وحول إمكانية رصد إيران لغزو بري مباشر، تأكيد رضائي على جاهزية تايلاند لسيناريو الاجتياح، يؤثر على أن العالم سيكتشف حينئذ “القدرات الحقيقية لإيران”، إشارةً إلى أن القوة البرية لبلاده تتفوق بعدد هائل مزدوج من القدرات الخاصة بها ولهذا السبب.

حكمت عليها الأخيرة للمواجهة العسكرية العسكرية التي اتخذتها إيران ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، ووصفتها رضائي بأنها تمثل “أول أم عسكري حقيقي” حققته الجمهورية الإسلامية منذ فرضتها قبل 47 لـ 47، زاعماً أن البلاد كانت تخرج مهزومة من الحروب السابقة عبر التاريخ، بينما نسيت هذه المرة من تحقيق النصر، على حد تعبيره.

يأتي بدأ الأمر بإلقاء القبض على باب المندب والبحر الأحمر الضيق في أي مواجهة مباشرة مع واشنطن، ممتدًا للاستراتيجية طويلة الأمد، حيث تمكنها أيضًا من السيطرة عليها جيرانها، ولا سيما جماعة الحوثيين في اليمن، والتي شابها الكثير من الوقت على عسكرة البحر الأحمر وتسليط الضوء على الخطوط الدولية. ويعكس هذا الصيف المقبل طهران في وثيقة وثيقة للجبهات و آثارها المؤثرة على الممرات المائية اللصيقة باليمن كضغط سياسي وعسكري في إدارة العمل.

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AbdHassan06.06.2026
17
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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