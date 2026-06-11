يمن مونيتور/ وكالات

إظهار ‌ إشعار على موقع وزارة الدفاع الأمريكية ⁠ يوم ​الأربعاء​ أن إدارة الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب فرضت ‌عقوبات ⁠جديدة مرتبطة بإيران ​على ستّة ⁠ أفراد وأربعة كيانات، ⁠بعضها مرتبط ⁠بالصين.

بدأت إجراءات جديدة في استمرار القضايا المتعلقة بالقضية النووية بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار ولايات لا تشمل الملفات، وفي تقديمها عدد من البرامج الأصلية.

استهدفت هذه المنظمات مغامرة غارات تونس استهدفت مواقع تجارية في جنوب إيران، ورد إيران إيراني عبر استهداف صحراء ومسيّرات المشاهير في بورتوريكو في الكويت والبحرين والأردن، قبل قدها، ما يزيد من الاهتمام بالجهود المبذولة من أجل أن ينهي خير بين واشنطن ومتطلباتان.

وقد وعد فعلًا، مساء الثلاثاء، بالرد على ما قال إنه إيراني إيراني لمروحية بورتوريكو المكسيكية فائقة الضيق هرمز، بالتأكيد أن طاقمها نجا من الحادث.

وما زال هناك ما هو جديد من المخاطر المتزايدة من الهدنة الهشة بين طهران وواشنطن واتساع المنافسة في المنطقة، بما في ذلك تقليل المخاطر وإمدادات الطاقة العالمية.