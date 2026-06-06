تم نقل ثلاثة متسابقين من جزيرة آيل أوف مان تي تي إلى المستشفى حيث ألغى المنظمون السباق | أخرى | رياضة

ألغى منظمو جزيرة آيل أوف مان تي تي السباق

تم نقل ثلاثة من ركاب جزيرة آيل أوف مان تي تي إلى المستشفى بعد تعرضهم لحادث يوم الجمعة. نزل إرنو كوستامو وجيمي كرينجل ومايكل إيفانز من دراجاتهم في أجزاء مختلفة من المسار وفي سباقات مختلفة، وتم نقل اثنين من جزيرة مان إلى مستشفى في ليفربول لمزيد من العلاج.

أدى حادث كوستامو إلى تعليق ميلووكي سينيور تي تي المكون من أربع لفات في منتصف اللفة الثانية بعد العلم الأحمر. ومع اكتمال أقل من 50% من السباق، لم يكن من الممكن إعلان النتيجة، لذلك تم إعادة جدولة السباق ليقام في الساعة 12 ظهرًا يوم السبت. مع توقع هطول أمطار غزيرة وسحب منخفضة يوم الأحد، فإن نوافذ الطقس المحدودة ضمن جدول الحدث تعني أنه تم إلغاء سباق RL360 Superstock TT Race 2 تمامًا. تم أيضًا إلغاء Supersport Race 1 في وقت سابق من الأسبوع.

وقال المنظمون في بيان: “خرج إرنو كوستامو، الدراج رقم 28، عند النقطة 11، في اللفة الثانية من سباق ميلووكي سينيور تي تي.

“تم علاج إرنو في البداية في مكان الحادث قبل نقله إلى مستشفى نوبل ثم نقله بعد ذلك إلى مستشفى أينتري لمزيد من العلاج. وتم الإبلاغ عن حالة إرنو على أنها واعية ومستقرة ويتحدث. ولا يزال يتلقى العلاج من إصابات الساق والورك”.

“خرج جيمي كرينجل من Union Mills خلال سباق Monster Energy Supersport TT Race 2. وتم نقل جيمي بسيارة إسعاف إلى مستشفى نوبل قبل نقله لاحقًا إلى مستشفى أينتري.

“تم الإبلاغ عن حالة جيمي حاليًا على أنها واعية ومستقرة ويتحدث. وهو مستمر في تلقي العلاج من إصابات في الساق والصدر والظهر.

“خرج مايكل إيفانز من برادان أوك أثناء سباق Carole Nash Sportbike TT Race 1 وتم نقله إلى مستشفى نوبل للتقييم والعلاج. تم الإبلاغ عن حالة مايكل بأنها واعية ومستقرة، مع عدم وجود إصابات خطيرة. ولا يزال يتلقى العلاج.

“ترسل سباقات Isle of Man TT أطيب تمنياتها إلى إرنو وجيمي ومايكل، مع عائلاتهم وأصدقائهم وفرقهم. كما نشكر المارشالات والمسعفين وخدمات الطوارئ على احترافيتهم ودعمهم المستمر.”

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تم عقد جزيرة مان تي تي 2026 في الفترة من 25 مايو إلى 6 يونيو

لكن المنظمين اضطروا إلى تأجيل سباق ميلووكي سينيور تي تي حتى الساعة الثانية ظهرًا صباح يوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية، مضيفين: “كانت الأمطار أثناء الليل أقل غزارة مما كان متوقعًا، ولكن من المتوقع أن تؤثر السحب المنخفضة على الجبل على الوقت اللازم لتجف الطرق بشكل كافٍ للسباق”.

لقد وعدوا بتحديث آخر في الساعة 2 ظهرًا يوم السبت. على الرغم من عدم هطول أمطار متوقعة قبل الساعة 8 مساءً، إلا أن الظروف الغائمة تعني أن المزيد من السباقات معرضة لخطر الإلغاء.

الحادث هو أحدث دخول للمستشفى من سباقات هذا العام. تم علاج ثمانية متفرجين في مستشفى نوبل بعد أن اصطدم متسابق بالحشد في ساحة البرلمان. وتأكد في وقت لاحق أن المنافس “واعي ويتحدث مع إصابات في ساقه”.

كما تم إدخال ماريا كوستيلو وراكبها Sidecar شون باركر إلى المستشفى بعد حادث وقع يوم الثلاثاء. أصيبت كوستيلو بالشلل وكسرت معصمها وذراعها وعدد من الضلوع وعظم القص، بالإضافة إلى مقبس عينها وأنفها، وتم نقلها جواً إلى مستشفى والتون في ليفربول.

ومن المؤسف أن هناك حالة وفاة في جزيرة آيل أوف مان تي تي 2026 هذا العام. توفي المنافس دانييل إنجهام، 33 عامًا، من ليسترشاير، في حادث تحطم في دوران بيند خلال جلسة التصفيات.

جاء في بيان للمنظمين: “يعرب فريق Isle of Man TT Races عن تعاطفه العميق مع زوجته هيلينا وابنه جوي وابنته فيبي، بالإضافة إلى عائلته وأصدقائه”. وقالت هيلينا: “كان دان الشخص الأكثر روعة، وكانت لديه دائمًا ابتسامة كبيرة على وجهه”.