يمن مونيتور/قسم الأخبار

فقدت الساحة الثقافية اليمنية، السبت، الكاتب والأديب اليمني سعيد عولقي، الذي توفي في العاصمة المعتدلة عدن، بعد أن تم تمديدها لأكثر من خمسة عقود في قطاعات الأدب والمسرح والصحافة.

ويعد عولقي من أبرز الشخصيات الشعبية والمسرحية في اليمن، حيث ساهم في تأسيس عدد من المؤسسات التي شكلت نواة المسرح اليمني الحديث، من تحرر “فرقة الجنوب للمسرح” عام 1965 و”المسرح الحديث” عام 1969.

وقد نجح، في العمل الراحل عدة المؤسسة الثقافية والإدارية، وقد تخرجها من رئاسة فرع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في عدن، وإدارة عامة للمسرح والسينما، وأسهم في دعم النشاط الثقافي والفني ويدعمه.

وترك إرثا أدبيا ومسرحيا واسعا، بما في ذلك أعمال إبداعية ودراسات ومقالات متنوعة، وتعد مسرحية “التركة” من أبرز أعماله التي حظيت بحضور لافت في المشهد المسرحي اليمني.

ونظر إلى التطور الأخير لأحد مؤسسي التايوانية اليمنية، لما قدمه من لا تزال بارزة في ترسيخ الثقافة والتطور الأدبي والفني في جميع أنحاء العالم.