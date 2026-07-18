مسبار “مارس إكسبرس” يلتقط صورة مذهلة لكثبان “معدنية” داخل فوهة المريخ

يمن مونيتور/قسم الأخبار

التقطت المسبار الفضائية “مارس إكسبرس”، صورا مذهلة لكثبان رملية داخل كوكب المريخ المتوسط، وتبرز قادرة على منحوتة من المعدن بفضل ترسبات زجاجية جليديية على منحدراتها الجنوبية.

وأطلقت “كايزر” في أعلى الكرة الجنوبية للمريخ، حيث قطرها نحو 207 كم.

اعترف الفوهة على عدة تقنيان رملية هلالية الشكل تعرف بـ”الكثبان الهلالي” أو “البارخان” (كثبان بارشان)، تتشكل عندما تدفع الرمال الرملية إلى أعلى الجانب البسيط من بعد ذلك ثم تحرر على الوجه المتاحي الحاد، ويتكون هذا النوع على كافة الصلبة حيث تكون كمية محدودة من الرمال.

ويصل ارتفاع بعض هذه الكثبان إلى 100 متر، وتغطي أجزاء متعددة من الأرضيات الفوهة بتشكيلات متموجة واسعة ولامعة، متعددة متعدد كيلومترات. ويعود ظهورها الماليزي اللامع إلى ترسبات زقعية الإيمان بالضوء على المنحدرات الجنوبية، بسبب ظاهرة الموضة الأوروبية.

وهي منطقة ذات أهمية علمية، إذ رصدت المركبات الفضائية التابعة لأبحاث الفضاء الأوروبية، في بعض الأماكن صخورا طينية فاتحة اللون، ورصدت وجود ظاهرة مائية قديمة على الكوكب الأحمر قبل ثلاثة عقود من الزمن. كما تحتوي على الفوهة على أخاديد وقنوات أقوى على جدرانها بشدة الانحدار، وتتعدد آثارها الأرضية أو ذوبان الجليد أو تحركات الجو الجوية في الماضي البعيد.

ومع أن المريخ يخلو من حياة تذكر، وتتميز ببغلاف جوي واسع ونشاط جيولوجي محدود، ما تحتويه الفوهات تتوقف بشكل واضح دون أن تطمرها عامل طبيعي كما يحدث على الأرض، فإن جمال هذه التموجات المعدنية الحمراء في قلب الكوكب يبقى سينا ​​آسرا.

المصدر: iflscience