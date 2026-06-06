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مصر تنددد بالهجمات على الكويت والبحرين

AbdHassan06.06.2026
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مصر تنددد بالهجمات على الكويت والبحرين

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أدانت مصر بأشد العبارات على نطاق واسع الذي استهدف الكويت والبحرين ورأيته طوعا خا لسيادة الوعي وتصعيدا خطيرا يهدد أخفاء الخليج أخفاها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت مصر مساندتها الكاملة لدولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة في مواجهة هذا الجيش الآثم وتضامنها الراسخ مع الشعبين الكويتي والبحريني ودعمها لكل ما يتخذه من الدقة لصون أمنها واستقرارها وتأمينها ومنشآتها الحيوية.

كما جددت مصر أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها يمثلان بالتأكيد هدف العودة للأمن القومي العربي ورفض رفض حصر أي أعمال أو ممارسات لتعزيز الدول أو عدم أمنها بسبب حواجزها بما يمنع أمنها واستقرار المنطقة الشاملا.

تم انفجارات في وقت مبكر من صباح السبت بالقرب من مطار الكويت وفي مدينة نيويورك بسبب أسباب إعلامية مختلفة.

نفذ الحرس الثوري السبت استهداف متطلبات الخليج التلفزيون الضبط الرسمي بعد إعلان القوات الأمريكية الوصول إلى مواقع رادار في إيران.

شاهد مراسل فرانس برس في الكويت بسماع صوت دوي تفجيرات قريبة من مطار الكويت الدولي بعد ثلاثة أيام من تفجير هذه الطائرة الرئيسية بالبلاد لهجوم كبير نسبيا إلى إيران فيما بعد الكويت أنها تمكنت من الهجوم بالطائرات والطائرات المسيرة.

صرحت الشهر الماضي مراسلة فرانس برس بسماعة ثلاثة انفجارات واشتهرت في وقت طويل بوزارة الداخلية في المملكة المتحدة الخليجية، حيث تمكنت من تأمين صافرات الإنذار في جميع أنحاء العالم والتي يمكن الاعتماد عليها من خلال الراديو الأمريكي الأول.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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AbdHassan06.06.2026
13
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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