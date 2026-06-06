المتخصصة اليمنية التي يوجهها الوقود كهرباء عدن ويعتمد برنامجاً إعلامياً لذلك

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

عقد رئيس مجلس الطيران الحكومي في اليمن، الدكتور رشاد العليمي، السبت، اجتماعياً حكومياً صغيراً، يرغب في الرغبة في مواجهة أزمة الكهرباء في عدن وتأمين الخدمات، والوفاء بالالتزامات المعيشية المعتدلة.

وأقر الاشتراك في تأمين الاشتراكات بشكل فوري إلى العاصمة المؤقتة عدن، قادرة على إنشاء الطاقة خلال أشهر الصيف الحالية، وربط منحة المشتقات المالية السعودية (150 مليون دولار) فعالة تشغيلية ومساهمة في الإنتاج والتحقيق المالي.

وناقش مستوى الدخل المحلي لقطاع العمالة وأزمة الكهرباء، ومؤشرات الأداء الاقتصادي، ومسارات الإصلاحات الشاملة في القطاعات، بالإضافة إلى تقييم الدعم الدولي الأخير، وفي مقدمة تنمية البنك الدولي الجديد لليمن، ومنحة المشتقات الاقتصادية السعودية لقطاع الكهرباء.

وتعهد رئيس مجلس الإدارة اليمني بإجراء مراجعة شاملة لجميع الأنشطة الإيرادية، وحصر حصرها مع الوكيل الخاص للترويج العام، التزاماً الحكومة بتقديم تقييم لدور الإجراءات المتخذة في مكافحة التهريب، وإغلاق براءات غير ذلك، وفعالية الموارد للعام.

عُقد الاجتماع بحضور عضوي المجلس سلطان العرادة والسالم الخنبشي، وبعد الوزراء، وأقروا برنامجًا إعلاميًا حكوميًا لينظروا بصورة دورية على مسار الإصلاحات ونتائج المحققين على الأرض.