يقدم البنك تمويلاً دولياً لليمن بمبلغ 285 مليون دولار خلال الفترة 2026-2030

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وافق البنك الدولي، على إطار شراكة قطرية جديدة للجمهورية اليمنية وتمويل أربع عمليات إنمائية جديدة بإجمالي إجمالي يصل إلى 285 مليون دولار، خلال 2026-2030، لتدشين مرحلة جديدة من دعم سبل المعيشة والتعافي المستدام.

وقال البنك في بيان له، إن الإطار الجديد الذي عصر عنوان “سبل كسب عيش أفضل وأكثر من فرص العمل في ظل أدوات الهشاشة”، يرسم ملامح إبداع الدعم الدولي لليمن على مدى السنوات الخمس لتوقف.

وتعتمد الجديدة للبنك الدولي على ثلاثة محاور رئيسية، حيث تركز على مجالات التنمية الإنسانية في جميع أنحاء العالم في جوانب مميزة متميزة بالتغذية وإمدادات الطاقة الكهربائية، ودعم الصناعات الزراعية وشركة ماذكرته وكالة سبأ الحكومية.

وتوزع الحزمة الجديدة (285 مليون دولار) على أربعة شتاء، هي: الصحة والتغذية، 94 مليون دولار جديد لمتابعة التأمين الصحي، وتأهيل إنشاء المياه في مراكز الرعاية الأولية، وبنية وزارة الصحة، (يستفيد منه 6 ملايين شخص).

ويتمتع بقطاع إدارة المياه والري نصيب كبير من العمل، 153.6 مليون دولار أمريكي ارتفاع شبكات الري الفعالة لتجميع المياه، جاهز لتشغيل حوضي (عدن-طوبان) و(وادي هاجير)، يدعم منظومات إدارة المناخ الرقمي.

تم تمويل الخدمات الحضرية المتكاملة (المرحلة الثانية) 21 مليون دولار تمويل المستفيدين من الخدمات الحيوية (طرق، مياه، صحية، كهرباء للمدارس والمستشفيات) في المدن المختارة. (يستفيد منه 1.75 مليون شخص).

يستهدف القطاع الرابع تمويل تحديث المؤسسات والأنظمة العامة بما يصل إلى 20 مليون دولار أمريكي، لتعزيز إدارة المالية العامة، وتعزيز القدرات الأساسية، وإرساء الأسس للانتقال نحو “التمويل المباشر” بمشاركة اليمنية من البنك.