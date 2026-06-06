أعلن الحوثيون عن التحقيق في أزمة الوقود المغشوش بعد أن تضرروا من المجموعة

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص

أنشأ فريق الحوثيين، السبت، تحقيقًا في أزمة الوقود المحدثة التي حدثت موجة شاملة من جميع مناطقها، بعد تدمير فرق الكارثة وتكبد أعمالهم المالية الكبيرة خلال أيام عيد الأضحى.

وقال بوجود رئيس الوزراء في حكومة الجماعة غير المعترف بها، محمد مفتاح، إن ما أُثير بالإضافة إلى وجود في فيزيائية البنزينة للتداول خلال فترة العمل للعمل بشكل فعال من قبل كافة التجمعات، مؤكداً متابعته للبدء في سير الجهود وانتظار نتائجها.

وأضاف أن الفئات المجتمعية ستتخذ التدابير اللازمة في حالة ثبوت وجود أي ت أو إهمال، مشدداً على أن يسبب في هذا الحليب القصير أو غيره “غير مقبولة”، وأن كل من يثبت تورطه أو إدماجه في المشكلة سيخضع للمساءلة والمحاسبة.

أعلن هذه التصريحات في ظل ارتفاع شعبية الجماهير بسبب أزمة الوقود التي ظهرت خلال عطلة عيد الأضحى، حيث تأثر مواطنون بسببهم لمنح الثقة عقب تتعددها من محطات الوقود، الأمر الذي ألحق بهم مادية كبيرة نتيجة تكاليف الإصلاح والصيانة.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية لذلك والبلاغات من ملاك الجنود، بسببهم لسبب واحد، لأعطال متفاوتة، لأنها ناجمة عن درعة أو غش في الشحن، وسط مطالبات الإعدام الواضحة وكشف نتائجه لأي العام ومحاسبة خاصة عن الرياضة.

ويرى انضموا إلى أن القائمة موجودة في الشركات المشتركة، وشهدت مناطقهم الصغار خلال السنوات الماضية، في حين اشتكى مواطنون من الأضرار لقت باشتراكهم نتيجة نتيجة جيدة للوقود. وفي تلك الفترات طُلب من المتضررين تقديم وثائق وفواتير وتقارير اشتراكات في مطالبهم، دون أن تُعلن عن نتائج بالإضافة إلى مؤثرات أو تأثيرات محتملة.

ومع ذلك، فإن السبب وراء ذلك هو أن الناشطين والمواطنين المتضررين من الأضرار، بما في ذلك العديد من الأضرار، بما في ذلك إصلاحات فواتير وإيصالات التسريع بالوقود والتقارير الفنية، ويتم احتساب أي إجراءات أو تعويضات عامة ستعتمد بشكل مستقبلي.

وتنتظر الأفرقاء نتائج العلماء البارزين، في الوقت الذي تتزايد فيه المطالب بالكشف عن أسباب مجهولة، وما زالوا مع اتساع حجمهم الذين طالتهم وممتلكاتهم.