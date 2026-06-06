يمن مونيتور/ تعز/ خاص

شهد مديرة باب ذو المندب، غربي محافظة تعز، مظاهرة شعبية شارك فيها اليهود من أبناء المنطقة المطالبين بمعالجة عدد من القضايا الخدمية والنموية والمعيشية التي قال المحتجون إنها تفضل بشكل مباشر على السكان الإداريين.

وأشار المشاركون في بيان صادر عن القادمين إلى أن ينشطوهم سلميًا ولا يركزون على أي أهداف سياسية أو حزبية، مشيرين إلى مطالبتهم بالاستماع إلى استيعاب الشباب في الوحدات العسكرية، وإنهاء ما وصفوه بحالة التهميش، وتحسين خدمات الصحة العامة ونشرها والكهرباء.

كما طالب المتظاهرون بحماية الصيادين من الأسلحة والضايقات،99% من الصيد جزء أساسي من أبناء المنطقة، إلى جانب لأنه سعيد بإطلاق سراح المعتقلين من أبناء المديرية في بيتوتي، وتوفير الكوادر التعليمية والخدمات الأساسية.

المؤلف المهجون على غير نشط الفئات العامة للاستجابة لمطالبهم، ومعالجة المديرين الذين يعانون، حسب السياق، من توقف في الخدمات وغياب المشاريع التنموية طوال سنوات العمر.