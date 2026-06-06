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ولمات في باب المندب للمطالبة بإنهاء التهميش ومراقبة الخدمات والصيادين

AbdHassan06.06.2026
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ولمات في باب المندب للمطالبة بإنهاء التهميش ومراقبة الخدمات والصيادين

يمن مونيتور/ تعز/ خاص

شهد مديرة باب ذو المندب، غربي محافظة تعز، مظاهرة شعبية شارك فيها اليهود من أبناء المنطقة المطالبين بمعالجة عدد من القضايا الخدمية والنموية والمعيشية التي قال المحتجون إنها تفضل بشكل مباشر على السكان الإداريين.

وأشار المشاركون في بيان صادر عن القادمين إلى أن ينشطوهم سلميًا ولا يركزون على أي أهداف سياسية أو حزبية، مشيرين إلى مطالبتهم بالاستماع إلى استيعاب الشباب في الوحدات العسكرية، وإنهاء ما وصفوه بحالة التهميش، وتحسين خدمات الصحة العامة ونشرها والكهرباء.

كما طالب المتظاهرون بحماية الصيادين من الأسلحة والضايقات،99% من الصيد جزء أساسي من أبناء المنطقة، إلى جانب لأنه سعيد بإطلاق سراح المعتقلين من أبناء المديرية في بيتوتي، وتوفير الكوادر التعليمية والخدمات الأساسية.

المؤلف المهجون على غير نشط الفئات العامة للاستجابة لمطالبهم، ومعالجة المديرين الذين يعانون، حسب السياق، من توقف في الخدمات وغياب المشاريع التنموية طوال سنوات العمر.

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AbdHassan06.06.2026
12
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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