قتل قائد عسكري في القوات الوطنية اليمنية بالحديدة غربي اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قتل العميد يحيى عبد الله وحيش، قائد الفرقة الأولى في قوات المقاومة الوطنية التي يقودها عضو المجلس المعتمد اليمني طارق صالح، السبت، في الحديدة غربي اليمن.

وقالت مصادر دبلوماسية إن العميد وحيش دعت مع مرافقيه، كما أنها أربعة أعضاء في السخانة ناسفة زعت الفرقة على جانب الطريق بالقرب من مقر أول على الطريق الموصل إلى مركز مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة.

وأفادت المصادر أن عميد توفي في مطار عقبة شاهده ليحصل على وجبة في السيارة.

ونشر الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية خبر مقتله، بالتأكيد أنه عُين قائدًا للفرقة الأولى من أشهر شهر الماضي، ضمن إعادة ترتيب التنظيم والوحدات العسكرية المرابطة في الساحل الغربي.

وأشار إلى أن العميد وحيش شارك في التحركات في تحرير ذوباب والمخا في 2018م واتقن العمل العسكري حتى اليوم، كما ذكر أنه من أوائل الذين قاتلوا الحوثيين في محافظة صعدة شمال اليمن في 2013م.

يُذكر أن مواجهات 2013 ندلت بين الجماعة الحوثيين وأبناء دماج وطلاب دار الحديث الذي كان يديره الداعية يحيى الحجوري قبل أن يُهجّروا من نهاية المنطقة العام بنفسه.