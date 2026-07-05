قتل ضحية جريمة قتل في جريمة حرب حوثي عنيف في الحديدة غربي اليمن

يمن مونيتور/ الحديدة/ خاص

غير فريدة من نوعها لثلاثين من القوات المسلحة اللواء الثاني زرانيق في القوات المشتركة، فجر السبت، فجر السبت، جزئية جزئية عن شنته جماعة الحوثي المسلحة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة (غربي العالم).

وقالت مصادر ميدانية لـ”يمن مونيتور”، إن “قوات اللواء الثاني زرانيق، لكي تتواصل مواجهات ضارية، دام الساعات، ماثلاثلث واخترت له جماعة الحوثيين لتحقيق اختراق ميداني شمالي مديرية حيس”.

اعتقدت بشكل صحيح أن مواجهات عنيفة دارت بجبل محيط (دباس)، بين القوات اللواء الثاني زرانيق وعناصر جماعة الحوثي، خلاص لساعات، خلفت فردياً وجريحين من زرانيق، وعدداً من القوات الحوثية لم تختار إحصائية عن عددهم.

وأكد أن الفريق الحوثي بحشود عسكري كبير في يسعى إلى السيطرة على مديرية حيس التي تعلن خط دفاع أول عن المخا، قيادة القوات المشتركة التي يقودها المجلس عضوا مستقلا طارق اليمني صالح، وأن يتوجه إلى الهدف المهاجم للهجمات الحوثية التي تكررت في الأشهر الأخيرة هو العودة لباب المندب.

وتشهد جبهات جنوب وشرق المقاطعة الحديدة مواجهات ديناميكيات مستمرة بين الكثير، لأن هناك جماعة الحوثيين لإحداث أي تقدم ميداني في ظل هدنة هشة بين الحكومة والوثيين منذ 2022.

وزادت أهمية المناطق الغربية لليمن مع غادرت والتصعيد الحوثيين بالهجمات على البحر الأحمر التي استهدفت الملاحة الدولية والسفن، إبان الحرب على غزة، والتلويح بإغلاق باب ضيق المندب خلال الحرب على إيران.