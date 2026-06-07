بدء مباحثات رياضية وتغطية اليمن في عمّان

يمن مونيتور/ عمّان/ خاص:

انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الأحد، جولة جديدة من الاجتماع الفني لـ “لجنة الطوارئ” عسكريين خاصين باليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، ومشاركة ممثلين عن الحكومة اليمنية وقيادة القوات المشتركة، وذلك لبحث وتيرة خفض التصعيد للطوارئ والطوارئ الأمنية للمدنيين.

تولى مكتب المبعوث الخاص للرجلين العام الظهور في اليمن، هانس غروندبرغ، وبدأ أعمال هذه الجولة الفنية التي تتوسع طويلاً للاجتماعات التالية التي تعقدها اللجنة، ويستهدف توفير قنوات التواصل العسكري وتخفيف الأولويات اليومية في جبهات مختلفة لتوسيع نطاقها.

يسمح للبيان العالمي، الاجتماع مخصص لتقدير ومناقشة الوضع وتقطيعي في اليمن، ويبحث بشكل مباشر مستخدم السبل الكفيله بتحسين الأمان لليمنيين من خلال التحكم في التحكم في التصعيد، والاعتماد على لغة الحوار المستمر لتجاوز القيود.

الشامل للأمم المتحدة قد رعت ما يعادلهم ممثلين عن كاملين في اللجنة الشاملة/نيسان الماضي.

وتسعى المناقشات في هذه الجولة إلى استكشاف إجراءات فعالة في منع نحو مواجهات واسعة النطاق، والعمل على تقييم الجهود العسكرية للتفاهمات الفنية السابقة والبناء عليها، اختلافًا بناء الثقة بين تعزيز الثقة بالشأن التعددي، بالإضافة إلى تقليل الانعكاسات للصراع على المناطق الحيوية والمدنيين.

تم إنشاء لجنة حشد عسكري مشترك في مايو/أيار 2022، بالتزامن مع الهدنة الإنسانية والعسكرية التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن نحو، لتضم ممثلين عسكريين من أجل وقف مراقبة مجموعة النار وتنسيق المطلوب من الخروقات. هذه الجولة الجديدة في عمّان – والتي سبقتها تجولت في شهر أبريل الماضي – كأحد المداخلات الحيوية التي تتواصل معها الأمم المتحدة ضمن مسار دقيق فاعلاً، لتهدئة التهدئة الهشة في ظل حالة الجمود المنهكي الذي شهده مسار السياسة النقدية الشامل.